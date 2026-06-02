U Pljevljima se produbljuju razlike oko deklaracije o poništenju priznanja Kosova

Iako su predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić i prvi čovjek pljevaljskog odbora te partije Milan Lekić ranije poručili da NSD za sada neće podržati inicijativu DNP-a o poništenju priznanja Kosova u Skupštini opštine Pljevlja, dio odbornika te stranke ipak je stao iza prijedloga, prenosi Pobjeda.

Prema navodima koje prenosi Pobjeda, inicijativu DNP-a za zakazivanje sjednice lokalnog parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o deklaraciji o poništenju priznanja Kosova do sada je podržalo pet od deset odbornika NSD-a u Pljevljima.

Pobjeda navodi i da su četiri odbornika te partije najavila da će podržati prijedlog ukoliko se nađe pred odbornicima.

Nakon što je DNP prošle sedmice počeo prikupljanje potpisa za sazivanje sjednice, iz pljevaljskog odbora NSD-a saopšteno je da neće žuriti sa odlukom. Milan Lekić je poručio da će ta partija najprije sačekati efekte slične deklaracije koja je ranije usvojena u Opštini Zeta, prenosi Pobjeda.

Njegov stav izazvao je reakciju iz DNP-a. Poslanik te partije Vladislav Bojović kritikovao je rezervisanost NSD-a prema inicijativi, ocjenjujući da pitanje poništenja priznanja Kosova ne bi smjelo biti u drugom planu.

Najnoviji razvoj događaja ukazuje na različite stavove unutar NSD-a kada je riječ o ovoj temi, dok ostaje da se vidi da li će inicijativa DNP-a dobiti potrebnu podršku u lokalnom parlamentu.