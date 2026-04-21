Kristijano Ronaldo uskoro će biti saigrač sa svojim sinom. Za početak - na treninzima Al-Nasra.

Klub Kristijana Ronalda (41), saudijski Al-Nasr, razmatra da priključi Ronaldovog sina treninzima prvog tima. Kristijano Žunior (15) u junu puni 16 godina i nadležni u timu pažljivo prate njegov razvoj i razmatraju najbolje opcije za njega, objavio je saudijski medij "Al Weeam"

Isti izvor tvrdi da je moguće i da sin Kristijana Ronalda postane član prvog tima, što bi ga učinilo saigračem svog oca.

Kristijano Ronaldo Žunior zaigrao je prošle godine za U-15 reprezentaciju Portugala na međunarodnom turniru "Vlatko Marković" u Hrvatskoj.

Ovaj slučaj neizbežno podseća na slučaj Lebrona Džejmsa (41), koji od 2024. igra sa svojim sinom Bronijem Džejmsom (21) i trenutno nastupaju za Lejkerse u NBA plej-ofu i vode u seriji protiv Hjuston Roketsa.

Kristijano Ronaldo, njegov sin i porodica žive u Saudijskoj Arabiji od 2023. i Portugalac ima ugovor sa Al-Nasrom do kraja juna 2027. Ako se "Kristijaninjo" dokaže pred ocem i trenerom Žoržom Žezusom, možda od ljeta zaigra sa ocem.