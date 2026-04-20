Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnnautović otvoreno je govorio o teškom periodu u karijeri, posebno o trenucima provedenim u Kini.

Poznati fudbaler Marko Arnautović riješio je da završnicu karijere provede u Crvenoj zvezdi. U klub, za koji nikad nije krio da ga voli i navija, stigao je kao najveće ljetno pojačanje, kao najveće svjetsko ime. Ipak, do izgradnje takve reputacije nije bilo lako doći, a reprezentativac Austrije pojasnio je kroz kakve prepreke je prolazio u karijeri.

Posebno težak period u karijeri fudbalera Crvene zvezde bio je početak 2020. i pandemija korona virusa. Arnautović je nosio dres Šangaj Porta, a mjere predostrožnosti u zemlji u kojoj je sve i počelo bile su na izuzetno visokom nivou. Novonastala situacija nije prijala bivšem fudbaleru Intera, te je otvoreno govorio o teškom periodu i depresiji.

"Morao sam da prođem deset provjera, pet testova krvi i još toliko briseva nosa i usta. Poslije toga sam bio dvije nedjelje u karantinu, koji nije imao prozore. Ujedno, dvije nedjelje nisam imao peškire, a dobijao sam i vrlo male zalihe hrane. Bilo je užasno, upao sam u tešku depresiju. Niko nije znao za to, ali je bilo baš užasno", ispričao je Arnautović za podkast "Servus".

Arnatutović je nastavio sa priznanjima i tokom razgovora dodao:

"Nikada nisam pio tablete protiv depresije. Iskreno, plašim se toga", zaključio je fudbaler Crvene zvezde.

Po povratku iz Kine u kojoj je bio od 2019. do 2021, stigao je u Bolonju, a potom je u posljednjoj sezoni bio na pozajmici u Interu u kojem je kasnije nastavio karijeru. Iz Milana je stigao pravo na Marakanu, a sada sa Crvenom zvezdom ima velike šanse da odbrani titulu šampiona Srbije.