Postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović pred Višim sudom u Beogradu danas je ušao u završnu fazu, nakon što je završeno izvođenje dokaza.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva/Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva

Veliki preokret dogodio se na samom početku suđenja, kada je sudija Višeg suda odlučio da dozvoli javnosti da čuje završne riječi na suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću.

Kako saznaju mediji, na današnjem suđenju, jedan od advokata je iznio poruke izuzete vještačenjem telefona dječaka ubice i njegove majke, koje su sve prisutne ostavile u stanju potpunog šoka.

Naime, gruba prepiska između sina i majke počela je još 2020. godine, kada joj je dječak ubica hladnokrvno napisao "Mrzim te."

Vidi opis Isplivala prepiska Miljane Kecmanović i dječaka ubice, jedna poruka budi jezu: "Je*i se sine, zašto se tako ponašaš?!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 20 / 20

Sledeću poruku koja je uzeta kao dokazni materijal u ovom postupku, Miljana je poslala sinu u martu iste godine, glasila je "U školi sam, nemoj da me se stidiš, ja sam ti majka, treba da se ponosiš", a samo nekoliko dana kasnije poslala mu je poruku sadržine "Je*i se, sine."

Poruka koja je u sudnici izazvala jezu bila je "Šta to radite? Zašto imaš potrebu da se tako ponašaš prema sestri?", koju je Miljana poslala sinu, što možda ukazuje da je dječak bio nasilan i prema svojoj mlađoj sestri.

Miljana Kecmanović u suzama izašla na pauzu tokom završne riječi

Podsjetimo, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović zatražio je danas od vijeća Višeg suda u Beogradu da na maksimalne zatvorske kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović.

Kako se saznaje, u završnoj riječi na suđenju pred Višim sudom u Beogradu, Nenad Stefanović je prvenstveno detaljno obrazložio zahtev tužilaštva i podsetio na težinu zločina koji je počinio dječak, koji ne može krivično da odgovara jer u vreme zločina nije imao 14 godina.

Vidi opis Isplivala prepiska Miljane Kecmanović i dječaka ubice, jedna poruka budi jezu: "Je*i se sine, zašto se tako ponašaš?!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 20 / 20

Završne riječi na suđenju

Sudsko vijeće odlučilo je danas da iznošenje završnih reči bude otvoreno za javnost. Zbog interesa maloletnih oštećenih, tokom cijelog suđenja javnost je bila isključena.

Podsjetimo, pred Višim sudom u Beogradu danas su održane završne riječi u ponovljenom postupku protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića. Prvo su ih iznijeti tužioci, koji će analizirati izvedene dokaze i predložiti kazne, a zatim i odbrana optuženih. Nakon toga se očekuje da sud odredi termin izricanja presude, koja bi mogla biti donijeta do kraja juna.

Ovaj postupak se vodi ponovo nakon što je Apelacioni sud ukinuo raniju prvostepenu presudu zbog bitne povrede postupka. U toj ukinutoj presudi Miljana Kecmanović je bila osuđena na tri godine zatvora, dok je Vladimir Kecmanović dobio kaznu od 14,5 godina zatvora.

Dječak ubica je u martu svedočio na suđenju, navodeći da ostaje pri ranijem iskazu, ali i da sada smatra da njegovi roditelji nisu odgovorni za ono što se dogodilo i da sada to shvata jer je, kako je rekao, sazreo i porastao.