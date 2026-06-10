"Ostavila me i udala se za drugog": Pevač otkrio nepoznate detalje o supruzi, upoznali se kad je imala 18 godina

Pevač Nenad Jovanović Blizanac prvi put je ispričao detalje sa početka veze sa sadašnjom suprugom Jovanom i otkrio da je imala brak pre njega.

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Nenad i Jovana su danas u skladnom braku, a njihova ljubav počela je kada je ona bila veoma mlada.

Iako je on odmah za nju znao da je ona prava, život ih je u jednom trenutku razdvojio i ona se u međuvremenu udala. Međutim, sudbina ih je ponovo spojila par godina kasnije.

- Mi smo se smuvali kad je imala 18 godina, ja sam tada imao 26. I ona je tada skapirala da sam neozbiljan tip, igrao sam kantere po celu noć izgubljen čovek u svemiru.. I ona je posle dve nedelje prestala da mi se javlja na telefon, ja sam je zvao i deprimirao sam se teže, ali stvarno. I onda smo se posle par godina sreli ponovo na parkingu kod hotela Jugoslavija i čekam na rampi da prođem i vidim jednu devojku koja gleda u mene i vidim poznata mi je. Ali kratka kosa, mršava... I ona mi prilazi i kaže: "Je l ti to mene ne prepoznaješ?", rekoh: "Jovana, jesi li to ti, šta ti se desilo?" I ona kao ajde drago mi je da te vidim, rek'o čekaj daj mi broj telefona da se čujemo... - priseća se Nenad.

Kada ih je život opet spojio on nije želeo ništa da prepušta slučaju, već je odmah bio spreman na brak sa njom.

- I tu krenemo drugi put da se zabavljamo i posle drugog sastanka ona mi kaže da je bila u braku i da ima sina iz prvog braka... Ja je pitam da li bi rodila i meni decu, rekla je da bi... I to je bilo kao prosidba, totalno sam bio poludeo za njom i prvi i drugi put - otkrio je Jovanović u emisiji "Amidži šou".