Vila je prvobitno bila oglašena za 16,9 miliona, ali je prodajna cijena više puta snižavana.

Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović zvanično su prodali svoju ekskluzivnu nekretninu u Majamiju, smještenu tik uz obalu Atlantskog okeana.

Ova vila godinama je važila za jednu od najatraktivnijih nekretnina u njihovom vlasništvu, a prodaja je konačno realizovana nakon nekoliko godina oglašavanja.

Poznati bračni par je luksuznu vilu prvobitno oglasio po cijeni od čak 16,9 miliona dolara. Međutim, uslijedila je korekcija cijene na 14,6 miliona, da bi kuća na kraju dobila novog vlasnika za 14,2 miliona dolara. Prodaja je zvanično završena, s obzirom na to da se vila više ne nalazi u ponudama renomiranih agencija za promet luksuznih nekretnina.

Vidi opis Brena i Boba prodali vilu u Majamiju: Za nekretninu s bazenom i liftom tražili 16,9 miliona, pa morali da spuste cijenu Vila Lepe Brene u Majamiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: viktorernest / Instagram Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Privatan prilaz za jahte, stakleni zidovi i lift do krova

Vila se prostire na impresivnih 550 kvadratnih metara, a poseduje šest spavaćih soba i sedam kupatila. Ono što ovu nekretninu čini posebno atraktivnom jeste direktan prilaz sa vode, koji vlasnicima omogućava da do kuće stignu jahtom.

Prednji dio vile je gotovo u potpunosti izrađen od staklenih površina, što donosi panoramski pogled na okolinu i obilje prirodnog svijetla, dok je čitav enterijer opremljen luksuznim namještajem uvezenim iz Italije. Posebnu pažnju privlači i lift koji vodi direktno do prostrane krovne terase.

Brena takođe ima stan u Monte Karlu:

Vidi opis Brena i Boba prodali vilu u Majamiju: Za nekretninu s bazenom i liftom tražili 16,9 miliona, pa morali da spuste cijenu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir, Nemanja Nikolić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir, Nemanja Nikolić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir, Nemanja Nikolić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 7 / 7

Bazen, đakuzi i papreno održavanje

Pored fascinantne unutrašnjosti, nekretnina raspolaže i bogato uređenim spoljnim prostorom namijenjenim za boravak na otvorenom tokom cijele godine. U dvorištu se nalaze bazen, đakuzi i letnja kuhinja. Iako je Lepa Brena ranije isticala da obožava način života u Majamiju i da bi tamo mogla da zamisli svoj život, vlasništvo nad ovakvom nekretninom zahtevalo je i visoke troškove, s obzirom na to da mjesečno održavanje vile iznosi oko 2.000 dolara.

Ovako izgleda vila na Bežaniji: