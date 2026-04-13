Partizan ima dug prema svom najiskusnijem fudbaleru Bibarsu Nathu od čak 1,2 miliona eura.

Partizan ima dosta finansijskih problema i to nije novost. Ono što jeste nova informacija jeste da je među tim dugovanjima i dug prema Bibarsu Nathu. Jednom od najiskusnijih članova tima i čovjeku koji je u Humskoj godinama.

Prema informacijama "Mozzartsporta" Nathu se duguje oko 1,2 miliona eura. "U pitanju su neisplaćene rate iz ugovora kao i bonusi ostvareni u sezonama kada je klub igrao grupnu fazu UEFA takmičenja. Glavnica duga od skoro milion eura nastala je u vrijeme prethodnog rukovodstva Milorada Vučelića i Miloša Vazure, dok je posle promjene rukovodeće garniture dodato još nešto više od 200.000 eura", navodi se u tekstu.

Interesantno je i da Natho nije hteo javno da govori o ovoj temi i tražio je rješenje unutar kluba. Nije se žalio ni kada mu je plata prošlog ljeta smanjena na oko 15.000 eura mjesečno. Jasno je i da će mu u nekom momentu biti isplaćena dugovanja, samo nije poznato da li će to da bude učinjeno odjednom ili na rate. Takođe, izraelski reprezentativac je više puta isticao da bi volio da ostane u Humskoj i po završetku karijere i da ima neku drugu ulogu u klubu.