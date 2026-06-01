Iskusni defanzivac Miloš Degenek treći put dio reprezentacije Australije za Mundijal, ovog puta kao igrač kiparskog APOEL-a.

Fudbalska reprezentacija Australije čekala je poslednji trenutak da saopšti spisak za Mundijal 2026, iako je njihov kamp trajao već dosta dugo. Selektor Popović je okupio kandidate za nacionalni tim i radio sa njima, odigrana je i jedna prijateljska utakmica prije skraćivanja spiska, a onda je saopšteno ko putuje na Svjetsko prvenstvo - među igračima je i Miloš Degenek!

Miloš Degenek do sada ima 56 mečeva za reprezentaciju Australije, uz jedan gol i jednu asistenciju. Na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji bio je dio tima, ali nije nastupio ni na jednom od tri meča grupne faze, dok je na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine nastupio na sve četiri utakmice Australije, uz promjenjivu minutažu.

Riječ je o fudbalu koji je rođen u Kninu, odrastao u Srbiji, a zatim se sa porodicom preselio u Australiju gdje je i počeo igračku karijeru. Svojevremeno je Miloš Degenek donio odluku da promeni nacionalni tim i postao je reprezentativac Srbije do 19 godina, ali je ubrzo odlučio da ipak igra za Australiju. Dio karijere proveo je u srpskom fudbalu, kao prvotimac Crvene zvezde i TSC iz Bačke Topole.

Ko je sve na spisku Australije?

Selektor fudbalske reprezentcije Australije je Toni Popović, nekadašnji fudbaler hrvatskog porijekla. On je svojevremeno bio reprezentativac Australije, a tokom igračke karijere najdublji trag ostavio je kao prvotimac Kristal Palasa. Trenerska karijera mu traje već godinama, a od 2024. je selektor i dobro poznje igrače sa kojima radi. Ovo je njegov spisak:

Golmani: Metju Rajan (Levante), Pol Izo (Randers), Patrik Bič (Melburn)

Odbrana: Aziz Behič (Melburn), Miloš Degenek (APOEL), Hari Sutar (Lester), Džordan Bo (Fejnord), Kameron Burgs (Svonsi), Džejson Gerija (Albireks Nigata), Alesandro Čirkati (Parma), Kai Trevin (Njujork siti), Džejkob Italijano (Grazer), Lukas Herington (Kolorado Rapids)

Vezni red: Džekson Irvajn (Sent Pauli), Ajdin Hrutić (Erakles), Konor Metkalf (Sent Pauli), Ejden O'Nil (Njujork siti), Pol Okon-Engstler (Sidnej), Kami Delvin (Harts)

Napad: Metju Leki (Melburn), Aver Mabil (Kasteljon), Nestori Irankunda (Votford), Mohamed Ture (Norič), Nišan Velupilaj (Melburn), Kristijan Volpato (Sasuolo), Tete Jengi (Mačida Zelvija).