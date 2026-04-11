Partizan bi uskoro mogao da profitira od još jednog talentovanog mladog igrača. Ognjen Ugrešić ima nekoliko ponuda

Fudbaler Partizan Ognjen Ugrešić mogao bi uskoro da napravi veliki transfer, pošto su za njegove usluge zainteresovani Newcastle United i Olympique Marseille.

Prema pisanju njemačkih medija, predstavnici ova dva kluba već su obavili razgovore sa zastupnicima talentovanog igrača rođenog 2006. godine, pa se očekuje ozbiljna trka za njegov potpis.

Partizan je u međuvremenu postavio izlaznu klauzulu od 15 miliona eura, ali nije izvjesno da će transfer biti realizovan po toj cijeni, već se procjenjuje da bi konačna suma mogla biti niža.

Zanimljivo je da je Ugrešić prije dvije godine bio procijenjen na oko 500 hiljada eura, kada su interesovanje pokazivali klubovi poput PSV-a, Genka i Bolonje, ali tada nije došlo do transfera.

Ove sezone mladi fudbaler ima zapažen učinak – na 36 utakmica postigao je šest golova i upisao tri asistencije, a dodatni iskorak napravio je debijem za reprezentaciju Srbije u oktobru prošle godine.