Real Madrid našao je novog trenera - odabrao je onog sa kojim je pravio najveće uspjehe.

Selektor France national football team Didije Dešan mogao bi ovog ljeta da preuzme Real Madrid, prenose francuski mediji pozivajući se na novinara Fabrice Hawkins.

Kako se navodi, trofejni stručnjak planira da napusti reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva koje će se održati u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, a sve su glasnije spekulacije da bi mogao da preuzme madridski klub, gdje je Zinedin Zidan ostavio dubok trag i kao igrač i kao trener.

Dešan iza sebe ima impresivnu karijeru – bio je kapiten Francuske kada je osvojila Svjetsko prvenstvo 1998. godine, a kao selektor donio je “trikolorima” titulu prvaka svijeta 2018. godine, uz finale Mundijala 2022. i Evropskog prvenstva 2016. godine.

Malo ko je uspešniji od Dešana

U klupskoj karijeri, kao trener vodio je AS Monaco do finala Lige šampiona 2004, sa Juventus osvojio Seriju B, dok je sa Olympique Marseille stigao do titule prvaka Francuske 2010. godine.

Njegov dolazak u Real mogao bi donijeti autoritet u svlačionici punoj zvijezda, među kojima su i Kilijan Mbape, Vinisijus Žunior, kao i francuski reprezentativci Eduardo Kamavinga, Orelijen Čuameni i Ferlan Mendi.

Dešan je poznat po snažnoj podršci Mbapeu, kojeg redovno poziva u reprezentaciju uprkos povredama, ističući da je riječ o igraču kojeg je “lako trenirati”.

Real Madrid trenutno zaostaje za FC Barcelona u španskom prvenstvu, dok je situacija komplikovana i u Ligi šampiona nakon poraza od Bayern Munich u prvom meču četvrtfinala, što dodatno podgrijava spekulacije o promjenama na klupi.