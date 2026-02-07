Majka Kilijana Mbapea tražila je od njega polovinu ugovora u Real Madridu na šta nije htio da pristane, ali su na kraju uspjeli da se dogovore i nađu na nešto manjoj sumi. I to je veća plata nego nekih igrača Real Madrida.

Izvor: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera svijeta Kilijan Mbape izuzetno je vezan za svoje roditelje i sluša njihove savjete, a posebno majku Fajzu Lamari (51). Ona godinama brine o njegovoj karijeri, praktično mu je agentkinja i za taj posao prima platu od sopstvenog sina.

Prema informacijama portugalskog lista A Bola, Kilijan Mbape svake godine svojoj majci isplaćuje 4,5 miliona eura neto, što je više od plate koju imaju neki njegovi saigrači u Real Madridu.

Kako i zašto Mbape plaća toliki novac? Uloga Fajze Lamari obuhvata organizaciju privatnog, poslovnog i finansijskog dijela Mbapeovog života, a on joj je posebno zahvalan i zato što je uspjela da „riješi“ sporne detalje oko ugovora koje je imao sa prethodnim klubom, Pari Sen Žermenom.

Fajza Lamari je u jednom trenutku tražila i veći procenat, na šta je Mbape morao da reaguje i objasni joj da to nije pošteno, s obzirom na to da je on taj koji igra fudbal i zarađuje novac.

„Neću ti dati polovinu novca, šta ti pada na pamet? Ja sam taj koji postiže golove, kako možeš da tražiš 50 odsto od mene, ja sam ti sin?“, govorio je Mbape svojoj majci, nakon čega su uspjeli da postignu kompromis.

„Spustila sam na 30 odsto i rekla mu da ispod toga ne idem i da više neću raditi za njega. Tako je pristao na 30 posto“, dodala je Fajza Lamari, koju mnogi nazivaju najplaćenijom majkom na svijetu.

Koliko zarađuje Mbape?

Kilijan Mbape u Real Madridu zarađuje oko 70 miliona eura godišnje bruto i jedan je od najplaćenijih fudbalera na svijetu. Ako se izuzmu igrači koji su se obogatili odlaskom u Saudijsku Arabiju, Mbape je najplaćeniji u Evropi.

Ogroman novac zarađivao je i u Pari Sen Žermenu, prije nego što je u ljeto 2024. godine stigao u Real Madrid kao slobodan igrač, uz veliki potpisni bonus. Ima luksuz da plaća i svoju majku, koja na taj način zarađuje više od pojedinih saigrača u Realu, poput Raula Asensija, Franka Mastantuona, Andreja Lunjina, Frana Garsije, Braima Dijaza, Gonzala Garsije i Arde Gulera.

Ove sezone Mbape je najbolji igrač Real Madrida i postigao je 37 golova na 30 utakmica za kraljevski klub.