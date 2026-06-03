Preminuo čuveni pjevač: Dobitnik je 2 Gremija, a njegov glas obilježio je legendarne Diznijeve numere

Muzička ikona i R&B pjevač Pibo Brajson, najpoznatiji po izvođenju numera za Diznijeve klasike "Ljepotica i zvijer" i "Aladin", preminuo je u 75. godini nakon što je doživio moždani udar.

Izvor: Youtube printscreen / juliana pedroso

Pjevač je umro u utorak, okružen svojim najmilijima, samo nekoliko dana nakon što je pretrpio moždani udar. Brajson se prethodnih godina suočavao sa nekoliko teških medicinskih stanja, uključujući i srčani udar 2019. godine, od kojeg se bio potpuno oporavio.

Porodica legendarnog muzičara izdala je emotivno saopštenje povodom njegovog odlaska:

"Iako su nam srca slomljena, utjehu nalazimo u saznanju koliko je Pibo bio duboko voljen i koliko je života dotakao svojim glasom i velikodušnim duhom", navodi se u saopštenju porodice.

Njegovi najbliži su emotivnom pismu govorili o njemu i na potresan način javnosti saopštili tužne vijesti.

"Više od pet decenija, Pibov izvanredan glas služio je kao muzička podloga za neke od najdragocjenijih trenutaka u životu. Njegova muzika je nosila generacije kroz radosne proslave, velike ljubavne priče i trajne trenutke utjehe i inspiracije", napisali su oni i svoje saopštenje zaključili su riječima da će "njegovo nasljeđe i muzika živjeti generacijama koje dolaze".

Karijera duga pet decenija i kultni dueti

Brajson je bio dvostruki dobitnik Gremi nagrade za najbolju pop izvedbu dua ili grupe sa vokalom, i to 1992. i 1994. godine. Njegovi najpoznatiji svjetski hitovi uključuju upravo izvođenja Diznijevih pjesama, u duetu sa Selin Dion i Redžinom Bel.

Takođe je ostvario zapažene saradnje sa umjetnicima kao što su Natali Kol i Roberta Flek. Upravo sa Robertom Flek je otpjevao jednu od najznačajnijih ljubavnih pjesama 80-ih godina, "Tonight, I Celebrate My Love".

Tokom svoje bogate karijere koja je započela sedamdesetih godina prošlog vijeka u R&B grupi Moses Dillard and the Tex-Town Display, izdvojio se kao jedan od najtraženijih pjevača za duete u muzičkoj industriji, snimajući za poznate izdavačke kuće poput Capitol, Elektra i Columbia Records. Pored dueta, uspješno je gradio i solo karijeru, a hitovi poput "Show & Tell" i "Can You Stop the Rain" donijeli su mu prva mjesta na muzičkim top listama.