Fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape duže vremena je van terena, ali je klupko u Španiji počelo da se odmotava i čini se da situacija nije dobra.

Kilijan Mbape već duže vremena je van terena. Od spekulacija da je sam tražio odmor, do velikih problema sa koljenom prošlo je nekoliko nedjelja. Na kraju, jedan od najboljih fudbalera Real Madrida bio je jasan - na teren se neće vraćati dok se potpuno ne oporavi. Tokom razvoja situacija, ispostavilo se da je karijera Francuza ozbiljno bila dovedena u pitanje, a na kraju je pomoć doktora iz Hrvatske bila presudna.

Na račun doktora iz Real Madrida stigle su razne optužbe, posebno nakon što je francuski napadač priznao da je pravu dijagnozu dobio tek u domovini. Prema pisanju španske Marke slučaj je počeo da se odmotava tek pozivom hrvatskog doktora Nike Mihića, koji se usred sezone vratio na čelo medicinskog tima španskog velikana. Vrlo brzo je doktor Real Madrida zatražio drugo mišljenje o dijagnozi Kilijana Mbapea.

Prava stanica bio je doktor Bertran Soneri-Kote, jedan od najpoznatijih stručnjaka za povrede koljena. Vrlo brzo uslijedila je nova dijagnoza i novi plan liječenja, koji je uspostavio doktor koji je dosad pomagao Zlatanu Ibrahimoviću i Karimu Benzemi.

"Sve prije toga je bilo pogrešno"

Mbape je javno govorio o problemu koji ga muči, ali prvi put tek po okupljanju reprezentacije Francuske. Iz izjave Francuza jasno se moglo zaključiti da nije bio zadovoljan tretmanom koji je imao u prethodnom periodu.

"Srećom, u Parizu sam dobio tačnu dijagnozu pa smo uspjeli da uradimo najbolji plan oporavka kako bih se vratio u pravu formu i dočekao spreman kraj sezone s Real Madridom, ali i Svjetsko prvenstvo. Dijagnozu sam saznao na određeni datum koji sada ne mogu da otkrijem, ali sve što se prije toga govorilo bilo je potpuno pogrešno. Nisam to razdoblje prošao na najbolji način, nisam bio najsrećniji igrač na svijetu", rekao je.

Optužbe na račun prethodnog doktora Real Madrida i dalje ne jenjavaju. Skandal koji potresa španskog velika iz dana u dan dobija nove dimenzije. Tako je novinar RMC-a Danijel Riola otkrio koliko je propust medicinskih radnika bio veliki.

"Jasno je da je napravljena greška čim je igrač odlučio da ode u Pariz. Rekao bih da je dijagnoza Mbapevovog koljena bila katastrofalna, čak i gora od toga, jer se radilo o vrlo ozbiljnoj grešci.Zbog toga su neki ljudi i smijenjeni, što zbog ostalih problema s povredama, velikim dijelom i zbog ovoga", rekao je Riolo.

"Zbog te je greške sve je moglo da se završi vrlo ozbiljno. Mbape je igrao utakmice a da i nije znao šta mu je. Mogao je da doživi još težu povredu, da pokida koljeno. Nastavio je da igra, bol nije prolazio i bilo mu je jasno da nešto nije u redu. Greška je bila velika - čak su mu pregledali i pogrešno koljeno. Zvuči nevjerovatno, ali to se dogodilo. A, kad igrate s povredom koju niko nije prepoznao, posljedice mogu biti vrlo opasne", dodao je Riolo.

Mbape će se uskoro vratiti na teren i biti spreman za takmičenje. Očekivanja su da će biti u timu reprezentacije već za prvi od dva meča koji očekuju Francusku protiv Brazila.