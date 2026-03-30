Posle sedam godina od avionske nesreće u kojoj je poginuo fudbaler Emilijano Sala, napokon je stavljena tačka na slučaj koji su klubovi vodili pred sudom

Prije sedam godina svijet potresla vijest da je Argentinac Emilijano Sala stradao u avionskoj nesreći, posle dugog perioda provedenog na sudu, slučaj je napokon zatvoren. Francuski sud donio je odluku da velški Kardif nema pravo da traži odštetu od Nanta, a na sve to francuskom klubu će još i morati da plati 480 hiljada eura.

Klubovi su se na sudu našli, jer je Kardif tražio 120 miliona eura Nantu zbog smrti fudbalera. Odluke Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), Suda za sportsku arbitražu i Švajcarskog vrhovnog suda bile su protiv velškog kluba u sporu koji traje od 2019. Argentinac je u čuvenom transferu za 17 miliona eura prešao u klub iz Premijer lige koji se tada borio za ostanak na tabeli.

Međutim, mali avion kojim je putovao iz Francuske u Vels srušio se u more kod ostrva Gernzi. Pilot Dejvid Ibotson, takođe je poginuo u nesreći. Nakon tragedije, Kardif je porekao da je transfer u potpunosti realizovan, ali je FIFA utvrdila da su svi potrebni međunarodni dokumenti predati.

Kako je došlo do nesreće?

Let je organizovao pilot Dejvid Henderson, koji je 2021. proglašen krivim za ugrožavanje bezbjednosti, jer je angažovao pilota bez dozvole. Zbog toga je u zatvoru proveo 18 mjeseci. Prvi plan je bio da Henderson preveze Emilijana, ali je kako on nije mogao uslijedila je promjena. Angažovao je Ibotsona, koji nije imao dozvolu komercijalnog pilota niti ovlašćenje za noćno letjenje, a njegova dozvola za upravljanje avionom Piper Malibu bila je istekla.

Istraga je kasnije pokazala da je pilot vozio pri brzini od 424 kilometara na sat, kad se zabio u morsku površinu. Tijelo fudbalera bilo je pronađeno posle tri dana, dok tijelo pilota nikad nije pronađeno.

Razgovori koji su snimljeni tokom leta na kraju je objavio BCC, a glavni akter je pilot. "Poslali su me po nekog fudbalera od dvadesetak miliona funti u ovom sumnjivom avionu. Na pola kanala prema Francuskoj sam čuo neki 'bum'. Provjerio sam sve instrumente, avion je i dalje normalno letio, ali sam bio zabrinut. Na dnu aviona sam vidio neku maglicu koja je, činilo mi se, ulazila iz prednjeg dijela u kabinu", rekao je vozač i nastavio:

"Kad sam sletio, shvatio sam da lijeva pedala uopšte ne radi. Mislim da ovaj avion mora hitno da bude vraćen u hangar. Inače ne nosim prsluk za spašavanje, ali nosiću ga uoči sljedećeg leta. Možda je ovo zadnji put da pričaš sa mnom, ha, ha".

Poruke koje je fudbaler slao prijatelju nisu bile ni izbliza "zanimljive" kao one koje je pilot slao. U tonu pisanja moglo se osjetiti da kod Emilijana postoji veliki strah. "Druže, strah me je. Avion izgleda kao da će se raspasti svakog trenutka. Ne znam hoće li me iko tražiti ako se srušimo jer čisto sumnjam da će me naći", tvrdi BCC.