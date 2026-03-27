Crnogorski reprezentativac Stefan Mugoša oprostio se od nacionalnog tima na način kakav je, kako kaže, mogao samo da poželi.

Napadač je odigrao posljednji meč u dresu “sokola”, čime je stavio tačku na reprezentativnu karijeru dugu više od decenije. Tokom tog perioda bio je važan dio tima i ostavio značajan trag u napadu crnogorske selekcije.

Nakon utakmice, Mugoša nije krio emocije, ističući zadovoljstvo načinom na koji se sve završilo.

“Da sam nacrtao prije meča, oproštaj bi izgledao ovako”, poručio je Mugoša.

On je i ranije naglašavao koliko mu znači igranje za reprezentaciju, ističući da je ostvario dječački san i da je ponosan na sve što je postigao u nacionalnom dresu, bez ikakvog žaljenja za propuštenim.

Mugoša iza sebe ostavlja godine nastupa, golove i brojne mečeve u kojima je bio jedan od ključnih igrača Crne Gore, a oproštaj je, po svemu sudeći, bio baš onakav kakav je priželjkivao.