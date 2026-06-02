Tokom posjete Berlinu, Peter Mađar izrazio optimizam u vezi sa pravima manjina i mogućim sastankom sa ukrajinskim predsjednikom.

Mađarski premijer Peter Mađar rekao je tokom posjete Berlinu da je spreman da se sastane sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim početkom naredne sedmice, pod uslovom da se tehnički pregovori o pravima mađarske manjine u Ukrajini završe ove sedmice.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, Mađar je rekao da je "optimističan" kada je riječ o rješavanju pitanja prava manjina i da vjeruje da bi to moglo otvoriti "novo poglavlje" u odnosima između Mađarske i Ukrajine.

Prije dolaska u Berlin, novi mađarski premijer pozvao je na bolju zaštitu mađarskih škola i upotrebu mađarskog jezika u Ukrajini. Istovremeno, rekao je da njegova vlada neće isporučivati oružje Kijevu. Ukrajinski predsjednik još nije javno reagovao na najavu mogućeg sastanka.

Merc je iskoristio sastanak da ponovi podršku Njemačke Ukrajini i njenim evropskim integracijama. Naglasio je da razumije želju Budimpešte da prvo riješi bilateralna pitanja vezana za položaj mađarske manjine, ali je upozorio da to ne bi trebalo da uspori evropsku podršku Ukrajini.

"Razumijemo da Budimpešta želi prvo da riješi bilateralna pitanja, kao što su prava mađarske manjine u Ukrajini. Ali to ne smije biti na račun evropske podrške ili da nas odvrati od cilja formalnog otvaranja prvog poglavlja pregovora o pristupanju sa Ukrajinom", rekao je Merc.

Posjeta Berlinu prva je zvanična posjeta Petera Mađara Njemačkoj otkako je početkom maja stupio na dužnost premijera i naslijedio Viktora Orbana.

Za razliku od svog prethodnika, koji je često blokirao ili usporavao evropske inicijative za pomoć Ukrajini, Mađar pokušava da uspostavi drugačiji ton u odnosima sa Briselom i evropskim partnerima. Prije razgovora sa Mercom, dočekan je uz vojne počasti, a Njemačku je opisao kao jednog od najvažnijih partnera Mađarske, podsjećajući na dugu zajedničku istoriju dvije zemlje.

Takođe treba podsjetiti da je Mađar od dolaska na vlast pokrenuo niz mjera usmjerenih na borbu protiv korupcije i jačanje vladavine prava. Nakon tih poteza, Evropska komisija najavila je oslobađanje 16 milijardi eura ranije blokiranih evropskih fondova za Mađarsku.