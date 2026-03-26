Crnogorski napadač Stefan Mugoša u petak protiv Andore igra posljednji meč u dresu “hrabrih sokola”.

Izvor: Instagram/s.mugosa__9/Screenshot

Stefan Mugoša je uvijek bio tu za fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Ni kilometri do Dalekog istoka i razne vremenske zone nisu ga zaustavile da bude sa "sokolima".

A nakon više od decenije u crvenom dresu vrijeme je i za oproštaj od njega, naljepšeg na svijetu kako naš napadač kaže.

”Biće to moja posljednja utakmica u najljepšem dresu na svijetu. Želim da se zahvalim FSCG, svim selektorima i njihovim stručnm štabovima, saigračima, medicinskim timovima, ekonomima, medijima na sjajnoj saradnji i najboljim navijačima na svijetu, koji su nam pružali podršku na svakoj utakmici”, rekao je Stefan Mugoša.

Očekuje ga 65. nastup u nacionalnom dresu, do sada je postigao 14 golova.

"Da, bilo bi lijepo da se oprostim golom, ali je svakako još bitnije da odigramo dobar meč i ostvarimo pobjedu" dodao je Mugoša.

Najvažniji san, ipak, ostvario je mnogo ranije.

“Kao dječak sam zamišljao da jednog dana budem reprezentativac i ostvario sam to na najbolji mogući način. Postizao sam golove i zadnju kap znoja ostavio kad god sam dolazio. Nemam za čime za žalim”.

Pored het-trika, protiv Rumunije, debitantski gol protiv Poljske, na utakmici igranoj na današnji dan prije devet godina, koji je postigao za izjednačenje (1:1), ostao mu je posebnom sjećanju.

“To je taj trenutak koji ostaje u sjećanju, ali posebno mi je ostalo u sjećanju taj prvi gol i naravno slavlje sa navijačima. Mislio sam da će stadion da se sruši taj dan”.

Smatra Stefan Mugoša da reprezentacija ima dobre napadače pred kojima je svijetla budućnost.

“Mislim da nas očekuje svijetla budućnosti, posebno sa selektorom, našom legendom, Mirkom Vučinićem. Imam par igrača koji mogu dosta da napravi i želim svim saigračima, mojoj braći, da se kvalifikujemo na veliko takmičenje”.

Odluka je donijeta još ranije…

“Još prošle godine smo razgovorali. Ja sam trenutno u tim godinama gdje mi taj dug put teže pada. Imamo perspektivne napadače koje su tu da budu uz reprezentaciju. Odradio sam sve što je bilo do mene i zavšavam tu priču baš na lijep način”.