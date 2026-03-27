Fudbalska reprezentacija Crne Gore upisala je pobjedu protiv Andore rezultatom 2:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Podgorici, a susret je obilježio emotivan oproštaj Stefana Mugoše od nacionalnog tima.

Crna Gora je do prednosti stigla u prvom poluvremenu, kada je upravo Mugoša zatresao mrežu i tako na najbolji način zaokružio reprezentativnu karijeru. Konačan rezultat postavljen je u nastavku utakmice, kada je drugi gol za domaće postigao Stevan Jovetić, potvrdivši sigurnu pobjedu svog tima.

Izabranici selektora Mirka Vučinića kontrolisali su igru tokom većeg dijela meča i opravdali ulogu favorita protiv selekcije Andore, uz nekoliko prilika i dobru organizaciju u oba pravca. Meč je ujedno poslužio i za isprobavanje različitih rješenja u sastavu pred naredne izazove.

Mugoša je utakmicu počeo kao kapiten i bio centralna figura večeri, a teren je napustio uz ovacije publike. Nakon više od decenije u dresu sa državnim grbom, oprostio se golom i pobjedom, istakavši da je ponosan na sve što je ostvario u reprezentaciji.