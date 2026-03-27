Kerim Alajbegović se vraća u tabor Bajera iz Leverkuzena.

Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentativac BiH, koji je sinoć izrastao u junaka "zmajeva", ponovo će obući dres "farmaceuta", iz kojih je prošlog ljeta otišao u RB Salcburg. Slavni njemački klub prodao ga je u Austriju za 2 miliona evra, ali je zadržao pravo kontrole nad njegovom budućnošću.

Tako je poslije odlične sezone koju je 18-godišnji ofanzivac imao u austrijskoj Bundesligi, ali i sinoćnje partije protiv Velsa u polufinalu baraža za Mundijal 2026, klub sa Baj Arene odlučio da aktivira otkupnu klauzulu od 8 miliona evra i na kraju sezone vrati Alajbegovića.

Igrač koji će u septembru proslaviti tek 19. rođendan sinoć je u Kardifu asistirao Edinu Džeki za izjednačujući gol u finišu utakmice, a potom realizovao posljednji jedanaesterac, kojim je bh. selekcija zakazala finale baraža za odlazak na SP protiv Italije (utorak, 20.45) na Bilinom polju.

Kad je riječ o klupskom učinku, Alajbegović je na 36 mečeva za RB Salcburg postigao 11 golova, od čega 7 u austrijskoj Bundesligi (20 mečeva).

