Fudbaleri Partizana osvojili su prvi Memorijalni turnir „Andrija Delibašić“, koji je odigran u Nikšiću u čast prerano preminulog crnogorskog reprezentativca. U trijagonalnom formatu, uz učešće Sutjeske i Budućnosti, crno-bijeli su ostvarili dvije pobjede i zasluženo stigli do trofeja.

Turnir je igran po specifičnom sistemu – tri utakmice u trajanju od po 45 minuta. Partizan je prvo nakon penala savladao Budućnost (4:2, nakon 0:0), a potom minimalnim rezultatom bio bolji od Sutjeske (1:0), golom Marka Lekića.

Ipak, rezultat je bio u drugom planu. Cijeli događaj protekao je u snažnoj emotivnoj atmosferi, uz suze, aplauze i skandiranje sa tribina, jer je osnovni cilj bio da se oda počast Andriji Delibašiću – velikom fudbaleru i čovjeku koji je ostavio dubok trag u regionu.

Prije početka turnira održan je minut ćutanja, a posebnu težinu dali su dirljivi momenti sa porodicom – sinu Andreju uručen je dres sa brojem devet, dok je početni udarac izvela kćerka Dorotea. Emotivan govor održao je i njegov otac, a tokom utakmica publika i igrači su više puta aplauzom odavali počast.

Fudbaleri sve tri ekipe izašli su na teren u majicama sa Delibašićevim likom i porukom da će zauvijek ostati jedan od njih, dok je pehar na kraju uručen njegovoj porodici, kao simbol da ovaj turnir pripada uspomeni na njega.

Memorijal u Nikšiću pokazao je da ovoga puta nije bilo najvažnije ko je prvi na tabeli – igralo se za sjećanje, poštovanje i zahvalnost prema čovjeku koji je obilježio jednu fudbalsku epohu

Naredne godine Memorijal će biti odigran u Beogradu.