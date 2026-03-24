Albert Rijera mogao bi da napusti Ajntraht iz Frankfurta mnogo brže nego što se očekivalo.

Talentovani španski trener Albert Rijera je pred otkazom u Ajntrahtu iz Frankfurta. Trener koga je pratila i Crvena zvezda i bio je zapravo njen prvi pik da naslijedi Dejana Stankovića - uopšte se nije snašao u novom klubu i neće biti iznenađenje ako ga vrlo brzo klub smijeni.

Posle samo sedam nedelja, njegovim igračima u Frankfurtu je prekipjelo i nisu u dobrim odnosima, iako je upravo zajedništvo isticao kao najvažniju stvar koju želi da promijeni po dolasku u slavni njemački klub.

"Moji igrači mi vjeruju toliko da ako im kažem da skoče sa terase - to će uraditi", pričao je prvog dana Albert Rijera, ali očigledno nije zaslužio takvo poštovanje svojih igrača kako je očekivao, pošto su se zbog stila igre koji pokušava da nametne ozbiljno okrenuli protiv njega.

Rijera je sa novim klubom upisao tri pobjede, dva remija i dva poraza, a poslednji protiv Majnca na gostovanju posebno je "zabolio" rukovodstvo, koje primjećuje da igrači nisu očekivano reagovali na promjenu trenera.

"Njegov napadački stil igre ne odgovara ekipi, njegovi taktički sastanci su veoma opširni i traju duže od sat vremena, a ni njegove izjave posle poslednjeg poraza, u kojima je kritikovao tim, nisu naišle na dobar prijem", navode izvori Skaja koji pretpostavljaju da bi njegova sudbina mogla da bude riješena tokom reprezentativne pauze.

Ko je Albert Rijera?

Bivši fudbaler Liverpula, Selte i Mančester sitija već nekoliko godina važi za jednog od najtalentovanijih trenera svijeta, a posebno dobar posao napravio je u slovenačkom Celju sa kojim je ove sezone zaigrao u Konferencijskoj ligi. Njegova ekipa bila je jedno vrijeme i prvoplasirana u ovom takmičenju, a zatim je počelo da se priča o interesovanju Crvene zvezde, Spartak iz Moskve, kao i Frankfurta koji je na kraju platio i obeštećenje za njega.