Pjevačici dečko kupio stan od 3.000.000 € u Dubaiju: Milioner odriješio kesu, sve pršti od luksuza

Marinu Visković partner je iznenadio poklonom.

Marina Visković uživa u ljubavi sa milionerom iz Dubaija već dvije godine, a koliko je njihova veza ozbiljna govori to što joj je na toj lokaciji navodno kupio stan vredan 3 miliona eura.

Njen partne nije žalio novac, pa je za stan na lukzusnom ostrvu Palm Džumeria izdvojio oko tri miliona eura.

Izvor blizak pjevačici je za Alo otkrio da su Marina i njen partner spremni za velike korake u životu.

"Malo je reći da je Marina bila u šoku kada je shvatila da je luksuzna nekretnina poklon za nju i da je ponosna vlasnica oaze o kakvoj mnogi mogu samo da sanjaju" rekao je izvor, pa dodao da je kupovina nepokretnosti bio način da pokaže svoje ozbiljne namjere prema pjevačici, objašnjava izvor.

On, takođe, želi da se Marina osjeća sigurno pored njega, a cilj mu nije bio da zadivi javnost. Naprotiv, on je ovim pozetom riješio da iskreno gradi njihov zajednički život.

Kako piše pomenuti medij, uređivanje stana je u punom jeku, a njih dvoje su uposlili najbolje stručnjake iz svijeta enterijera koji inače rade na prestižnim projektima u istom gradu.

Od rasvete, pa do umjetničkih komada, pažljivo se bira kako će prostor biti opremljen. Ono što se sada zna, jeste da će biti moderan, elegantan i topao. U planu je da ovdje otpočnu zajednički život kroz dva mjeseca.

Pjevačica je, ne tako davno, otkrila detalje o svom novom izabraniku, čiji identitet ipak krije od očiju javnosti.

"Ljubav ima veliki udio u tome kako se osjećam i kako izgledam. Imam najboljeg mogućeg momka na svijetu. Bilo je potrebno da se sretnemo u pravo vrijeme na pravom mjestu. Svadbe ne volim inače, ali vjerovatno će se desiti to sudbonosno ''da''. Svadba se desiti neće. Ja ne volim taj vid zabave, a ni moj momak. Možda bude žurka tim povodom. Ljubav je tu, prelijepo mi je" rekla je Marina Visković.

