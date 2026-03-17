Crvena zvezda se raduje dobrim igrama Felisija Milsona u Emiratima.

Angolski reprezentativac Felisio Milson napustio je ove zime Crvenu zvezdu nakon što nije ubijedio Dejana Stankovića da zaslužuje šansu tokom prolećnog dijela sezone. Milson je stigao 2024. godine u transferu vrijednom pet miliona i za vrijeme boravka u crveno-bijelom nije uspio da ostavi sjajan utisak, tako da je rastanak logičan epilog.

U novom klubu, Al Džaziri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, za sada se sjajno snašao i to je znak da bi Zvezda mogla da lijepo zaradi od njegovog transfera.

Za sada, Milson ima dva gola i jednu asistenciju na pet utakmica, ali sezona je tek počela za njega.

Koliko još očekuje Zvezda?

Felisio Milson je koštao Zvezdu čak pet miliona eura u ljeto 2024. godine kada je stigao iz Makabija iz Tel Aviva, da bi ga Zvezda pozajmila za 500 hiljada eura u Al Džaziru. U ugovor nije ubačena klauzula, ali Zvezda se nada otprilike istom novcu koji je već izdvojila za Angolca.

Ako ga ne dobije, Milson će se vratiti 1. jula u Crvenu zvezdu i pokušati da se izbori za minutažu kod Dejana Stankovića, ali već ima jaku konkurenciju na desnom krilu.