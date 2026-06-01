Izvor: DPS

Revizija spornih zakonskih odredbi iz oblasti bezbjednosti i otklanjanje posljedice njihove primjene, te potreba postizanja širokog konsenzusa kod imenovanja u Skupštini (Ustavni sud, Sudski savjet, Savjet RTCG, Fiskali savjet, savjeti regulatornih agencija...) - neki su od ključnih zahtjeva iz platforme koju će dio opozicije ponuditi vlasti radi "prevazilaženja nepovjerenja" između njih, saznaju "Vijesti".

Taj dokument predstaviće dio lidera opozicije na konferenciji za medije, zakazanoj za 11 časova u Skupštini.

Platformom će, prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", biti zahtijevano da bez konsenzusa vlasti i opozicije neće biti moguće ni mijenjati jedan broj "osjetljivijih zakona".

Takođe, opozicija će tražiti i uspostavljanje dodatnih institucionalnih mehanizama nadzora i kontrole vlasti tokom izborne kampanje.