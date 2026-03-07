Derbi Mladosti i Budućnosti u Pljevljima, Sutjeska u Nikšiću brani lidersku poziciju

Izvor: MONDO/Balša Janković

Utakmicama 23. kola danas se nastavlja takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL), a centralni događaj biće podgorički derbi između Mladosti Lob.bet i Budućnosti, koji će se igrati u Pljevljima.

Susret na stadionu pod Golubinjom počinje u 14 sati, a zanimljivo je da će se u najsjevernijem crnogorskom gradu igrati duel jedina dva kluba iz glavnog grada. Mladost je za ovaj meč izabrala pljevaljski stadion zbog neuslovnosti svoje DG arene.

Derbi nosi i posebnu simboliku za trenera Budućnosti Miodraga Božovića Grofa, jer je upravo u Pljevljima u avgustu 2006. godine debitovao na klupi podgoričkog kluba, vodeći prvi takmičarski meč u samostalnoj Crnoj Gori – tada je Budućnost slavila protiv Rudara.

Dvije decenije kasnije njegov tim ponovo igra u Pljevljima, ali u situaciji u kojoj praktično nema izbora – Budućnost mora da pobijedi kako bi se vratila u borbu za vrh tabele. Podgoričani trenutno zauzimaju sedmo mjesto, dok je Mladost šesta.

Tim iz Donje Gorice ima i psihološku prednost, jer je oba međusobna duela u jesenjem dijelu sezone riješio u svoju korist – 3:1 na svom terenu i 1:0 u gostima.

Budućnost je dobro otvorila proljećni dio prvenstva pobjedom nad Sutjeskom u najvećem crnogorskom derbiju, ali su potom uslijedili poraz u Tivtu i remi protiv Dečića.

„Igramo u najvećem klubu u Crnoj Gori i toga moramo da budemo svjesni. Svaka utakmica je najteži ispit, jer protivnik uvijek daje maksimum protiv Budućnosti. Naša obaveza je da pobijedimo i nadam se da ćemo se u Podgoricu vratiti sa tri boda“, kazao je napadač Budućnosti Ivan Bulatović.

On ističe da Mladost zaslužuje respekt nakon pobjeda u jesenjem dijelu sezone.

„Sama činjenica da su nas pobijedili oba puta izaziva poštovanje. Mladost je nezgodna ekipa sa dosta kvalitetnih igrača i uvijek ima poseban motiv protiv Budućnosti, ali kao i svaki tim ima svoje mane. Pokušaćemo da ih iskoristimo, jer nam je pobjeda neophodna“, dodao je Bulatović.

U istom terminu igraju se još dva meča – vodeća Sutjeska u Nikšiću dočekuje Bokelj, dok će Dečić u Tuzima ugostiti Petrovac.

Jedinstvo i Mornar sastaće se u Bijelom Polju od 15.30, dok će Arsenal u Tivtu od 16 sati ugostiti Jezero.

Nakon 22 kola Sutjeska je lider sa 40 bodova, četiri više od drugoplasiranih Mornara i Dečića. Petrovac je četvrti sa 32 boda, dok je Jezero na petom mjestu sa bodom manje.



