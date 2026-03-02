Na Svjetskom prvenstvu 2026. godine igraće se po novim pravilima koje je FIFA propisala.

Svjetsko prvenstvu u fudbalu 2026. godine igraće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku, a pored rekordnog broja učesnika i novog formata vidjećemo i još neke izmjene. FIFA je spremila paket novih pravila koja će se primjenjivati kada najbolje reprezentacije na svijetu budu igrale za titulu.

Dok čekamo da vidimo da li će se Iran povući sa takmičenja ili će FIFA donijeti odluku da sve njihove mečeve izmjesti iz SAD, stižu nam informacije o novim pravilima. Neka od njih trebalo bi da utiču na regularnost mečeva, dok bi druga trebalo da donesu dinamičnost igri i spreče timove koji "troši vrijeme" da budu efikasni u tome.

Možda i najvažnija promjena tiče se drugog žutog kartona, jer će sada VAR tehnologija imati pravo da se umiješa i u odluku o tome.

Koja su nova fudbalska pravila za Mundijal 2026:

Fudbaler koji napušta igru mora da izađe sa terena u roku od 10 sekundi, inače se izmjena odlaže i novi fudbaler mora da čeka minut na ulazak

Fudbaler koji traži ljekarsku pomoć na terenu, mora da izađe iz igre na minut - dozvoljeni su presedani u ovom slučaju

Ako sudija procijeni da se troši vreme na izvođenje auta, počeće da odbrojava pet sekundi. Kazna je dosuđen aut za protivnički tim

Ako sudija procijeni da se troši vremena na izvođenje gol-auta, počeće da odbrojava pet sekundi. Kazna je dosuđen korner za protivnički tim

VAR tehnologija će biti korišćena i za utvrđivanje kornera/gol auta, ukoliko postoji nejasnoća ko je posljednji igrao loptom

VAR tehnologija će biti korišćena za utvrđivanje žutih kartona, ali samo u slučaju kad igrač već ima jedan žuti karton

Navijačima će verovatno biti potrebno malo vremena da se priviknu, ali FIFA je povukla veoma odlučan potez ovim izmjenama pravila.