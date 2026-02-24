Pjerluiđi Kolina je među ključnim ljudima u FIFA koji žele da uvedu pravilo koje bi spriječilo "krađu" vremena na mečevima.

Izvor: EPA/RUNGROJ YONGRIT

FIFA odavno pokušava nešto kako bi smanjila krađu vremena tokom mečeva i produžila broj minuta u kojima se efektivno igra tokom utakica, a sada se sprema predlog novog pravila. Na godišnjoj skupštini Međunarodnog odbora za fudbalska pravila (IFAB) razmatra se promjena.

Prijedlog je da se uvede pravilo po kome bi igrači koji dobiju ljekarsku pomoć zbog povrede moraju da budu van terena najmanje minut. To pravilo već postoji u nekim ligama pa tako recimo u Premijer ligi od sezone 2023/24 igrači moraju pola minuta da budu van terena kada dobiju ljekarsku pomoć.

Duplo strožija varijanta je testirana u decembru na Arapskom kupu kada su igrači morali čak dva minuta da budu van igre kada dobiju medicinsku pomoć, a tada se oglasio i Pjerluiđi Kolina. On je sada prvi čovjek sudijske organizacije FIFA i istakao je da bi takvo pravilo smanjilo i "ukradene" minute i broj povreda.

U Americi postoji pravilo da ako igrač leži 15 sekundi on mora da izađe iz igre, a za sada djeluje sigurno da će se takvo pravilo usvojiti. Jedino postoje problemi oko toga koliko vremena će igrači morati da budu van terena - 30 sekundi, minut, dva minuta... Takođe predloženo je recimo da igrač može odmah da se vrati na teren ako fudbaler koji je startovao na njega dobije žuti ili crveni karton.