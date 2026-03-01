Milan Rodić dao je dva gola za OFK Beograd u pobedi protiv Partizana i potom se obratio i Crvenoj zvezdi
Milan Rodić dao je dva gola u Humskoj i donio pobjedu OFK Beogradu protiv Partizana (2:1). Taj rezultat ujedno je pomogao i Crvenoj zvezdi koja ima šansu da se "odlijepi" u borbi za titulu, a bivši igrač crveno-bijelih bio je srećan zbog toga.
"Drago mi je prvenstveno što smo pobjedili, zbog ovih momaka. Ovo je i moj mali poklon Zvezdi za titulu, da osiguraju i ove godine. Nama ostaje da se borimo za plej-of. Idemo dalje", rekao je Rodić posle meča.
Jedno od pitanja novinara bilo je o prethodnom derbiju, odnosno da li je poraz na "Markani" uticao možda na crno-bijele za ovaj meč.
"Imali su vjerovatno malo manje samopouzdanja, ali su dobro izgledali u prvom poluvremenu. Mi smo igrali u nekoj novoj formaciji, pa nam je trebalo vremena da se postavimo i namestimo. U drugom dijelu smo izgledali bolje i srećom smo dobili."
Njegov gol u 44. minutu promijenio je tok meča, a Milanu su ovo bili prvi golovi Partizanu još od sezone 2010/11 kada je takođe u dresu OFK Beograda pogodio u Humskoj.
"Malo smo preuzeli inicijativu posle tog prvog gola. Bilo je teško u prvom poluvremenu, igrali smo sa petoricom pozadi i trebalo nam je vremena da se naviknemo. Što se tog gola tiče sjećam se, Stojkoviću sam tada dao gol", završio je Rodić sa osmijehom.