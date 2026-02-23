Aleksandra Popović progovorila je o svom ocu u dokumentarnom filmu "Sale".
Povodom godišnjice smrti Saše Popovića, osnivača i dugogodišnjeg direktora Grand produkcije, publika će imati priliku da pogleda dokumentarni film jednostavnog, ali snažnog i ličnog naziva "Sale".
Film donosi intimnu i do sada neispričanu priču o Saši Popoviću kroz svjedočenja čak 58 sagovornika, njegovih najbližih prijatelja, dugogodišnjih saradnika i kolega.
Pred kamerama o njemu prvi put govore i najbliži članovi porodice. Pored supruge Suzane, svoja sjećanja i emocije podijelili su i ćerka Aleksandra, sin Danijel, kao i snaja Tijana, otkrivajući javnosti jednu drugačiju, privatnu stranu čovjeka kog je publika decenijama poznavala kao lidera i vizionara.
Ćerka Saše Popovića prvi put kroz suze o svom ocu: Aleksandra pred kamerama poslala potresnu poruku
"Šta da kažem, meni je on bio najbolji tata na svijetu", rekla je ćerka Saše Popovića kroz suze.
U filmu učestvuju i brojne istaknute ličnosti javnog života i muzičke scene, kompletan žiri "Zvezda Granda", kao i Lepa Brena, Marija Šerifović, Jelena Karleuša, Saša Matić i mnogi drugi koji su sa Popovićem delili profesionalne uspjehe, ali i lične trenutke.
Suzana otkrila ko će se pojaviti u film
U filmu će, pored brojnih kolega, prijatelja i saradnika, učestvovati i članovi Popovićeve porodice, koji će govoriti o njegovom privatnom životu, radu i svemu što je obilježilo njegovu karijeru.
"Jako mi je teško i veoma bolno. Naravno da ćemo svi biti u dokumentarnom filmu o mom Saletu, mi smo njegova porodica. Za sada ne bih ništa više govorila, uskoro ćete imati priliku da pogledate film. Hvala vam na razumijevanju", poručila je Suzana.
