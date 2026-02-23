Fudbaler Milana Ruben Loftus Čik doživio je prelom vilice nakon duela u meču sa Parmom

Izvor: Alberto Gandolfo / imago sportfotodienst / Profimedia

Vezista Milana i engleske reprezentacije Ruben Loftus Čik (30) doživio je tešku povredu na meču protiv Parme. Milan je u 26. kolu poražen 1:0, ali to nije jedini problem italijanskog velikana pošto će Loftus Čik biti podvrgnut operacijama nakon niza teških povreda, nakon što je sa teran iznet na nosilima.

U 11. minutu utakmice dogodio se sudar sa golmanom Parme Edoardom Korvijem u kojem je Englez doživio prelom gornjih zuba, alveolarne kosti gornje vilice, odnosno dijela vilice u kojem se nalaze zubne čašice. Ono što je dobre, a to je da fudbaler Milana nije doživio potres mozga, niti je izgubio svijest nakon udarca.

Do sudara dvojice fudbalera došlo je tokom borbe za loptu u vazduhu. A, nakon što je Loftus Čik pao na zemlju igrači Milana odmah su insistirali da medicinsko osoblje uđe na teren. Susret je bio prekinut, a Englezu hitno ukazana pomoć. Loftus Čik je sa terena iznet na nosilima i lice mu je bilo krvavo, a zamijenio ga je Ardon Jašari.

Loftus Čik je odigrao 27 utakmica u svim takmičenjima i postigao tri gola i jednu asistenciju, a posle ovakve povrede jasno je da ga čeka drug oporavak.