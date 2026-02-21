Milan Šarović bio je revolucionar sa rukavicama i pomoćnik Bore Milutinovića u reprezentaciji Nigerije.

Izvor: MN Press

Proslavljeni golman Milan Šarović rođen je u Srbiji, ali je vrhunac karijere doživio u Hrvatskoj, braneći za Dinamo i Zagreb. Porijeklom je iz Zrenjanina, gdje je i započeo svoj fudbalski put u tamošnjem Proleteru, da bi pronašao svoje mjesto pod suncem u Zagrebu. Tamo je igrao sedamdesetih i početkom osamdesetih godina, a još se pamti skandalozna naslovnica u listu „Polet“, na kojoj je Šarović bio glavni junak. Po završetku karijere okrenuo se trenerskom poslu, ostavivši veliki trag u Švajcarskoj i reprezentaciji Nigerije.

Širom Jugoslavije pričalo se o nagoj fotografiji čuvara mreže Dinama, koji trenutno ima 76 godina i živi u Cirihu sa porodicom. Godinama kasnije saznala se prava istina o tom incidentu, a u jednom intervjuu istakao je da je bila u pitanju namještaljka.

Fotoreporter pomenutog lista ga je „uhvatio“ dok je izlazio iz bazena, a i danas se pamti šokantna naslovnica iz 1980. godine.

„Ja sam Srbin, rođen sam u Srbiji, a najljepše uspomene nosim iz Zagreba. Tamo sam se oženio, tamo mi se 1978. godine rodio sin Filip, stekao sam puno prijatelja... Jedina neugodnost koja mi se u Zagrebu dogodila bile su te fotografije“, rekao je Šarović, a prenosi „Večernji list“.

„Najprije, ja uopšte nijesam znao da me fotografišu, jer nijesam vidio kameru. Nijesam egzibicionista, ne bi mi palo na pamet da se tako pokazujem. U svlačionicu su ušla dva-tri mlada momka, jedan je nosio fotoaparat ispod kaputa i tajno me fotografisao. Fotografije su objavljene u novinama“, ispričao je Šarović.

Tvrdi da mu je sve bilo namješteno... „Znate, dok nijesam došao u Zagreb, nijesam znao što znači Srbin i Hrvat. Izjašnjavao sam se kao Jugosloven. Zato i danas mislim da je to imalo političku pozadinu, neko je htio da me spusti na zemlju. Odjek cijelog skandala uspio je da ublaži prvi čovjek Zagreba Slavko Šajber, čijim je uticajem zaustavljen dio prodaje Poleta“.

Milan Šarović je između 1974. i 1977. godine upisao 62 nastupa za Dinamo. Bio je na golu u čuvenoj prijateljskoj utakmici 1974. kada su „modri“ savladali Real Madrid na „Bernabeuu“ sa 4:3.

Revolucionar sa rukavicama

Izvor: MN Press

Golmani su u to vrijeme u Jugoslaviji uglavnom nosili crnu opremu, pa je Šarović želio da razbije monotoniju. Obukao je bijeli dres i ubrzo postao tema širom zemlje.

„Htio sam da razbijem monotoniju crnila, jer su golmani do tada uglavnom na sebi imali crnu opremu, a prije toga je, kao uvod u ‘golmansku revoluciju u bijelom’, kako su moj potez nazvali novinari, bila bijela kragnica na crnom dresu. I po tome sam bio poznat“, pričao je svojevremeno bivši golman.

On je karijeru okončao u Švajcarskoj u 44. godini, gdje se posvetio trenerskom poslu i imao dosta uspjeha. Njegovi igrači su uglavnom igrali u prvoj ligi i dobijali mjesto u reprezentaciji, pa je, osim Hrvatske, veliki trag ostavio i u Švajcarskoj. Takođe, zajedno sa Borom Milutinovićem bio je dio reprezentacije Nigerije, gdje je bio zadužen za formu čuvara mreže i bio učesnik Svjetskog prvenstva 1998. godine u Francuskoj.