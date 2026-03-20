Pročitao sam da je Tramp sve saveznike u NATO nazvao kukavicama. Nisam, međutim, razumio zbog čega. Čini mi se da niko u Alijansi nije počinio nijedan kukavički akt.

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto izjavio je da NATO nije ničim pokazao kukavičluk, i da, naprotiv, pomaže u kompleksnoj situaciji, komentarišući izjave američkog predsjednika Donalda Trampa koji je saveznike u Alijansi nazvao “kukavicama”.

"Pročitao sam da je Tramp sve saveznike u NATO nazvao kukavicama. Nisam, međutim, razumio zbog čega. Čini mi se da niko u Alijansi nije počinio nijedan kukavički akt. Naprotiv, mislim da je ponašanje mnogih saveznika takvo da pomaže Amerikancima kako bi se i u teškim trenucima izašlo iz kompleksne situacije kao što je ona u Ormuskom moreuzu", kazao je Krozeto, prenijela je Ansa.

Poche ore dopo arrivano la precisazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto e degli Esteri Antonio Tajani: "È un documento politico, non un documento militare".https://t.co/SAyDzCIL20 — L'Espresso (@espressonline)March 19, 2026

Tramp je ranije danas kritikovao saveznike u NATO zbog, kako je naveo, odbijanja da učestvuju u operacijama protiv Irana i poručio da će Vašington "zapamtiti" takvo ponašanje.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je NATO bez Sjedinjenih Američkih Država "papirni tigar" i da su saveznici "kukavice" jer nisu željeli da učestvuju u borbi za zaustavljanje "nuklearnog Irana".