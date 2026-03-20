Ministar spoljnih poslova Irana prijeti Velikoj Britaniji nakon dozvole da američka vojska može da koristi njihove baze za napade na Iran.

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči je večeras na svom "X" nalogu javno zaprijetio Velikoj Britaniji nakon vijesti da američka vojska može da koristi njihove baze za napade na Iran u ratu na Bliskom istoku. Velika Britanija i dalje nije direktno ušla u rat protiv Irana na strani Izraela i Sjedinjenih Država, ali Aragči smatra da je ovo pogrešan potez premijera Kira Starmera.

"Velika većina britanskog naroda ne želi da učestvuje u izraelsko-američkom ratu sa Iranom. Ignorišući svoj narod, gospodin Starmer je doveo u opasnost sve Britance dozvolivši da se njihove vojne baze koriste za agresiju protiv Irana. Iran će zadržati svoje pravo na samoodbranu", napisao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Vast majority of the British People do not want any part in the Israel-U.S. war of choice on Iran.



Ignoring his own People, Mr. Starmer is putting British lives in danger by allowing UK bases to be used for aggression against Iran. Iran will exercise its right to self-defense. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi)March 20, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bies”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.