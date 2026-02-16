Potpredsjednik FK Partizan Predrag Mijatović o odnosu sa Dankom Lazovićem i Milkom Forcan i aktuelnoj situaciji u Humskoj.

Potpredsjednik FK Partizan zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović gostovao je na televiziji "Kurir" i dotakao se aktuelne situacije u klubu, uoči "vječitog" derbija protiv Crvene zvezde koji je zakazan za 22. februar na Marakani. U njega će Partizan ući sa bodom manje na tabeli, tako da je jasno da je potreban pozitivan rezultat, za povratak na prvo mjesto.

"Biću krajnje iskren. Titulu čekamo devet sezona, nekako bih u ovom trenutku izabrao da budemo prvaci. Ta nam titula treba da uđemo u pobjednički ritam. Sa druge strane finansijska situacija je komplikovana, ali vrijednost igrača i sve ono što smo uradili do sada daje mi garancije da ćemo vrlo brzo isplivati iz tog problema, tako da sada titula ipak ima malu prednost", rekao je Mijatović i poručio da je aktuelno rukovodstvo napravilo veliki posao od dolaska u Humsku, pošto je zateklo rasulo.

"Imali smo ekipu koja je napravljena bez plana. Puno igrača sa ogromnim primanjima koja Partizan nije mogao da iznese finansijski. Morali smo sve da sklonimo, napravimo mlad tim, forsiramo mladost iz naše akademije. Činjenica, u odnosu na prošlu godinu 19 igrača nije tu. To je nešto što nije uobičajeno, ali to smo uradili. Na bod smo od Crvene zvezde, a prošle godine u ovo vrijeme, ako se ne varam imali smo 20 bodova manje od Crvene zvezde. To su stvari koje su jako pozitivne i te mi stvari govore da je Partizan na dobrom putu", naglasio je on.

Ima li problema u upravi?

Dugo se već priča o neslaganju rukovodstva Partizana, prije svih Danka Lazovića i Predraga Mijatovića. Uglavnom se radi o pitanjima sportske prirode, recimo nisu se složili oko statusa Srđana Blagojevića i Nenada Stojakovića, ali sada Mijatović smiruje situaciju.

"Uvijek postoje neki problemi, neka neslaganja u temama i to ne bi trebalo kriti. Rekao sam, nije to isti odnos između mene i Danka Lazovića, ili mene i Milke Forcan, kao što je bio prije šest mjeseci. To se dešava u svim organizacijama. Nekako fudbal i sportski projekat je svima interesantan i svi vole da donose odluke. Međutim, uvijek postoji jedna osoba koja je odgovorna za sve te fudbalske stvari. U ovom slučaju, to sam ja", naglasio je potpredsjednik FK Partizan.

"Striktan sam i pragmatičan. Kada donosim odluke, ja i odgovaram za svaku, jer ako nije tako - onda mi nešto ne radimo dobro. Vidjećemo kako će se ta naša priča završiti. Sada je fokus fudbal, derbi, prvenstvo... Maloprije smo pomenuli mlade momke koji su fantastični. Ove nesuglasice unutar uprave i stvari koje se dešavaju, to ćemo mi rješavati, vidjećemo kako".

Prema njegovim riječima, te nesuglasice ne bi trebalo da ostave nikakve posljedice po rezultate Partizana, dok je istakao i da postoji razmišljanje o pravljenju vanredne Skupštine.

