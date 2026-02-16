Zajedno sa trenerom iz Partizana je otišlo osam fudbalera i to nikako nije dobra reklama za crno-bijele.

Izvor: MN Press

FK Partizan ima značajnih finansijskih problema i u posljednjih godinu i po dana uspio je da se "podigne" uz pomoć igrača iz svoje omladinske škole, koja ponovo "pravi" fudbalere kakve je kroz cijelu svoju istoriju, međutim i tamo postoje poteškoće koje moraju što prije da se riješe.

Tako je novobeogradski IMT uspio sada da dovede čak osmoricu dječaka iz Partizana koji su 2012. i 2013. godište, sve sa trenerom Uglješom Šaranovićem.

Ne pamti se takav "bijeg" u srpskom fudbalu, posebno ne iz Partizana u IMT, međutim izgleda da su uslovi koji su im obećani na Novom Beogradu bolji od onih koje imaju u Zemunelu, što će svakako poljuljati imidž koji crno-bijeli imaju kod roditelja i dječaka, pa i na tome rukovodstvo mora da radi u narednom periodu.

Ko je sve otišao iz Partizana?

Izvor: TV Prva/screenshot

Ljetos su zajedno sa trenerom Uglješom Šaranovićem došli mališani rođeni 2013. godine, a to su: Filip Tubić, Vanja Spasojević, Luka Zdravković, Vasilije Savić, Pavle Maksimović i Rastko Krstić, dok su ove zime pristigli klinci rođeni 2012. godine - Relja Stanojević i Stefan Mrković.

Takođe, Vuk Isidorović (2012) u prvom dijelu sezone branio je boje Teleoptika, a Dimitrije Gačić (2012) imao je zapažen učinak u Feniksu iz Šapca. Svi pomenuti dječaci 2013 i 2012 godište igraće za IMT u Prvoj A ligi mlađih pionira pod okriljem Fudbalskog saveza Beograda, objavljeno je na Fejsbuk stranici Omladinske lige Srbije koja temeljno prati razvoj srpskog fudbala i mlađe kategorije.

(MONDO)