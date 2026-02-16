Kraljevačka policija uhapsila je O.S. (33) zbog pokušaja razbojništva i napada na taksistu nožem. Incident se dogodio noćas u Kraljevu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kraljevačka policija uhapsila je O.S. (33) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo razbojništvo u pokušaju.

Sumnja se da je ona, noćas oko 1.30 časova, nakon završene vožnje, u okolini Kraljeva, nožem u ruku ubola šezdesetčetvorogodišnjeg vozača taksija, a potom pokušala da mu otme novac.

Šezdesetčetvorogodišnjak je prevezen u Opštu bolnicu "Studenica" u Kraljevu, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.