Poljska gradi novu američku vojnu bazu Fort Tramp, vrijednu 500 miliona eura, kako bi postala centar američke vojske u Evropi.

Poljska gradi novu veliku američku vojnu bazu na svojoj teritoriji, što će je koštati oko 500 miliona eura. Već dugo je planirana izgradnja baze u Boleslavjecu u Donjoj Šleziji pod nazivom Fort Tramp.

Ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš izjavio je da će istovremeno, u saradnji sa Amerikancima, biti proširen obližnji aerodrom Vroclav u najveći centar američke vojske u Evropi.

Već gotovo deset godina pored Boleslavjeca, gradića od 40.000 stanovnika, postoji mala američka vojna baza koju Amerikanci nazivaju Kemp Boles. Gotovo 10.000 američkih vojnika stacionirano je u Poljskoj.

Razlog nije samo ruska invazija na Ukrajinu, zbog koje je Poljska drastično povećala izdvajanja za vojsku i više puta pozvala Vašington na veće raspoređivanje američkih vojnih snaga na svojoj teritoriji.

Zemlja domaćin pokriva veliki dio troškova američkih trupa, a Poljska je za američku vojsku znatno jeftinija nego Njemačka. Naime, Poljska plaća Sjedinjenim Američkim Državama ekvivalent od 13.000 eura po vojniku godišnje, navodi ARD. Za američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je više puta prijetio povlačenjem američkih trupa iz Evrope, ovo bi mogao biti važan faktor, kaže politolog Tomaš Pavluško.

Zategnuti odnosi

Poljaci tvrde da im je izgradnjom Forta Trampa cilj da privuku Amerikance u Poljsku i tako ih zadrže u Evropi. Međutim, trenutno dvije zemlje nisu u najboljim odnosima. Poljska je odbila da podrži Trampovu nominaciju za Nobelovu nagradu za mir, a premijer Donald Tusk upravo je odbio članstvo u Trampovom Savetu za mir.

"Dok god sam premijer, Poljska neće biti vazal u svom savezu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Uvijek će biti odan, vjeran i pouzdan saveznik, ali nikada vazal bilo koje zemlje na svijetu", istakao je Tusk.

Tramp osniva organizaciju koja bi trebalo da bude zamjena za Ujedinjene nacije, koje često kritikuje. Do sada, međutim, gotovo niko iz NATO-a i Evropske unije nije pristao da se uključi u novu organizaciju. Sjedinjene Američke Države su tradicionalno najvažniji partner Poljske, ali naklonost Poljaka prema Americi u drugom Trampovom mandatu se ohladila.

Prema novom istraživanju, tek nešto manje od polovine ispitanika i dalje vjeruje Sjedinjenim Američkim Državama, što je rekordno nizak nivo za zemlju u kojoj je antiamerikanizam bio praktično nepoznata pojava.

Međutim, Poljska se graniči sa Ukrajinom i strahuje od ruske invazije.

"Ako moram da biram između SAD-a i Kine, radije bih bio pod američkom čizmom", rekao je za ARD jedan stanovnik Boleslavjeca.

Vojne vježbe

Poljska igra ključnu ulogu kao logistički centar za zapadnu vojnu pomoć Kijevu, a i sama je među državama koje su pružile najveću pomoć Ukrajini. Prva je među evropskim članicama Evropske unije koja je izdvajanja za vojsku povećala na pet odsto bruto domaćeg proizvoda. Planira da poveća broj pripadnika vojske na 300.000 vojnika. U januaru su poljske snage zajedno sa američkom vojskom izvele zajedničke vojne vježbe.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Amerikanci su povećali broj vojnika u Nemačkoj sa manje od 39.000 u 2019. godini na više od 50.000 u 2024. godini, izvijestio je Dojče vele. Toliko američkih vojnika ima još samo Japan. Nakon februara 2022. godine, Sjedinjene Američke Države poslale su nešto više od 10.000 vojnika u Poljsku, Rumuniju i Bugarsku, uz redovnu rotaciju snaga.