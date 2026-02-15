Božović zadovoljan zalaganjem i minutažom pred derbi sa Sutjeskom

Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Fudbaleri FK Budućnost Podgorica imali su za vikend dvije provjere koje su ujedno bile i generalne probe pred nastavak prvenstva.

Nakon pobjede nad FK Rudar Pljevlja (2:0), golovima Stefana Đukanovića i Petra Vujovića, aktuelni šampion savladao je i FK Igalo sa ubjedljivih 4:0. Strijelci su bili Nemanja Nikolić, Danilo Vukanić, Stefan Đukanović i Ivan Bulatović.

„Bitno je da su skoro svi igrali po 90 minuta, kao i da se niko nije povrijedio. Bilo je, kao i uvijek, i dobrih i loših stvari. Imamo još šest dana do prve prvenstvene utakmice i nadam se da ćemo ispraviti te loše stvari“, kazao je trener Miodrag Božović.

Budućnost sezonu nastavlja derbijem protiv FK Sutjeska Nikšić naredne subote na stadionu pod Goricom.