Nastavljeno je to i sinoć, tokom utakmice košarkaša protiv Crvene zvezde u „M:tel dvorani Morača“, ali i u – Španiji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Naime, prije nekoliko dana, nekolicina podgoričkih ultrasa pojavila se u Marbelji, na prijateljskoj utakmici Budućnosti protiv norveškog drugoligaša Edersunda (2:1).

Na ogradi je bio istaknut transparent „Uprava napolje“.

Još oštrija poruka istaknuta je tokom prošle večeri na susretu ABA lige, a jedan transparent opet je bio posvećen i Demokratama, iz čijih redova dolazi dio rukovodstva fudbalskog kluba. Ipak, sadržina je bila više nego vulgarna kako bismo je prenosili.

Sve se, pritom, dešava u momentima kada u domaćem fudbalskom šampionatu traje zimska pauza. No, ni to nije 'problem' za ultrase Budućnosti, koji su nedavno na Starom aerodromu prekinuli prijateljski meč protiv trećeligaša Ilariona. Duel je 'ponavljan' narednog dana, i to pred zatvorenim kapijama i uz prisustvo policije, piše Analitika.

Zbog tih događaja je procesuirano više od 30 "varvara", a očito je to i bila 'inspiriacija' za sinoćnju parolu u "Morači".

Takmičenje u Meridianbet Prvoj CFL biće nastavljeno za 11 dana, a ekipa Budućnosti na startu će pod Goricom igrati crnogorski derbi protiv Sutjeske.