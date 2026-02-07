Nikad veći budžet za sportske klubove u Podgorici – jasna poruka stabilnosti, ambicije i evropske vizije

Izvor: FSCG

Glavni grad Podgorica opredijelio je za 2026. godinu ukupno 4.260.000 eura za sufinansiranje programa rada sportskih klubova čiji je osnivač, čime je potvrđena snažna institucionalna podrška razvoju sporta i daljoj afirmaciji Podgorice kao regionalnog sportskog centra.

U okviru rekordnog budžeta, posebno mjesto pripalo je FK Budućnost, kojem je namijenjeno 2.000.000 eura. Takva odluka, kako je ocijenjeno, predstavlja prirodan i logičan korak, imajući u vidu da je Budućnost već decenijama simbol grada i jedan od temelja crnogorskog fudbala. Ovaj nivo podrške označava važan iskorak ka dugoročnoj finansijskoj stabilnosti i organizacionom unapređenju kluba, prenosi CdM.

Ugovor o sufinansiranju juče je, u ime „plavih“, potpisao izvršni direktor kluba Predrag Kažić sa gradonačelnikom Podgorice Saša Mujović, istakavši zahvalnost Glavnom gradu na, kako je naveo, jasnom prepoznavanju značaja FK Budućnost za grad, njegove građane i kompletnu sportsku zajednicu.

„Veliki je ovo dan za naš klub, ali i za cijelu sportsku Podgoricu. Želim da iskažem duboku zahvalnost Glavnom gradu i gradonačelniku Mujoviću na snažnoj podršci i povjerenju. Fokusiraćemo se na stabilizaciju poslovanja, ulaganja u omladinsku školu i stvaranje tima koji će dominirati na domaćoj sceni i dostojno predstavljati grad i državu u Evropi. Budućnost je simbol Podgorice – a uz ovakvu podršku, pred nama je godina stabilnosti i evropske perspektive“, poručio je Kažić.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsjednik FK Budućnost i zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Spalević, koji je istakao da je ostvareni budžet rezultat jasne vizije i odgovornog upravljanja klubom, piše CdM.

„Kada smo preuzeli odgovornost za FK Budućnost, obećali smo da će klub dobiti tretman kakav dolikuje simbolu grada. Ovaj ugovor je dokaz da je ono što je nekima djelovalo neostvarivo za nas bio jedini ispravan put. Kao predsjednik kluba i kao neko ko služi građanima Podgorice, smatrao sam obavezom da se izborim za budžet koji garantuje šampionski razvoj“, kazao je Spalević.

On je dodao da su sinergija Glavnog grada i kluba, kao i puna podrška gradonačelnika, sada na najvišem nivou.

„Naš zadatak je da istorijski budžet opravdamo vrhunskim rezultatima, profesionalizmom na svakom nivou i energijom koja će vratiti publiku na stadion“, zaključio je Spalević.