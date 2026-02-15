Tužilaštvo u Kotoru odbacilo krivičnu prijavu protiv osumnjičenih za smrt T.R. koja je stradala u Budvi na parasejlingu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Djevojka T. R. (19) iz Novog Sada stradala je u Budvi 28. maja 2025. godine kada je pala u more tokom parasailinga, a Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odbacilo je krivičnu prijavu protiv osumnjičenih, piše „Informer“. Uvidom u snimak nesreće utvrđeno je da se tragedija nije dogodila usljed korišćenja neispravne opreme ili njenog otkazivanja, već zato što je ona tokom leta sama otkopčala i skinula prsluk.

Nakon toga pala je u more sa velike visine i preminula na licu mjesta. Na televiziji „Prva“ o slučaju je govorio advokat Mirko Bogićević, koji je uložio pritužbu Višem državnom tužilaštvu u Podgorici tražeći da se predmet vrati na ponovno odlučivanje.

„Nijesu imali nikakav kontakt sa tinejdžerkom jer nijesu imali panik-taster. Turčin i Srbin primijetili su da je nema u padobranu tek kada su vidjeli da je lokalni ribari izvlače iz mora“, navodi se u pritužbi i dodaje da je „protiv osumnjičenih bilo i više nego dovoljno razloga da se preuzme gonjenje po službenoj dužnosti“.

„Odredbom Krivičnog zakonika Crne Gore, član 155 stav 1, zaprijećena je kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine ukoliko se ne ukaže pomoć povrijeđenom koji je svojom krivicom zadobio povrede opasne po život. Stavom 3 ovog člana zaprijećena je kazna zatvora od jedne do osam godina ako je nastupila smrt usljed neukazivanja pomoći“, objasnio je Bogićević.