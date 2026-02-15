Uprava za nekretnine zaprimila preko 7.000 zahtjeva za legalizaciju, rok produžen za šest mjeseci

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Direktor Uprave za nekretnine Marko Bulatović kazao je za TVCG da je prije početka primjene Zakona o legalizaciji urađena analiza kojom je utvrđeno da u Crnoj Gori postoji oko 65.000 nelegalnih objekata.

Kako je naveo, postupak legalizacije jasno je definisan, a kada je riječ o starijim objektima, posebno onima građenim prije devedesetih godina, postoji mogućnost brisanja tereta ukoliko nadležni organi dostave dokaze o postojanju dozvole.

Bulatović je saopštio da je, zaključno sa krajem januara, podneseno više od 7.000 zahtjeva za legalizaciju.

Naglasio je da je rok produžen za pola godine i da su se stekli zakonski uslovi da Uprava za nekretnine nastavi sa daljim aktivnostima.

„U pitanju je državni projekat od velike važnosti i angažovaćemo sve raspoložive kapacitete da odgovorimo ovom ozbiljnom zadatku. Siguran sam da ćemo adekvatno odgovoriti svakom zadatku“, poručio je Bulatović.