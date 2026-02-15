Zlatan Ibrahimović je najveći u istoriji Švedske, a prije dvadesetak godina optužili su ga da je izdajnik. Pisali su da je htio da okrene leđa zbog Bosne i Hercegovine zbog čega je izgubio živce, kao nikada u životu.

Zlatan Ibrahimović rođen je u Malmeu, odrastao je u ovom gradu na jugu Švedske, a iako je njegova porodica emigrirala još osamdesetih sa prostora bivše Jugoslavije - zapravo nikada nije imao namjeru da igra za neku od reprezentacija koje su nastale "cijepanjem" velike države.

Da je Jugoslavija ostala u jednom komadu, ko zna, možda bi Ibrahimović i razmislio, ali znamo da nije bilo teorije da igra za Hrvatsku, odakle mu je majka Jurka, kao ni za Bosnu i Hercegovinu - odakle njegov otac Šefik vuče porijeklo. Bez obzira na to što je uvijek i svuda isticao da se osjeća kao Šveđanin, postojale su informacije o tome da planira da se odrekne zemlje u kojoj je rođen, što je trenutak kada je bio i najviše bijesan u svojoj karijeri.

Kako su Zlatanu zagorčali život?

Bilo je to 2005. godine kada je najuticajniji švedski sportski list "Aftonbladet" objavio informaciju da je Zlatan Ibrahimović htio da igra za Bosnu i Hercegovinu. To je bilo kada je Zlatan imao tek 17 godina, dakle još se radi o kraju devedesetih, kada su navodno prišli čelnicima Fudbalskog saveza BiH i ponudili svoje usluge.

U tom članku Zlatan Ibrahimović bio je prikazan kao "izdajnik Švedske", što ga je žestoko pogodilo, pošto dobro znamo kako je emotivan na takve stvari: "Osjećam se uvrijeđeno kada ljudi dovode u pitanje moju lojalnost reprezentaciji Švedske. To je neoprostiv napad na mene. Upravo sam igrao za Švedsku i dao gol u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Bugarske i Mađarske. A onda dobijem ovo kao šamar u lice", rekao je Ibrahimović obraćajući se medijima 2005. godine.

Zlatan sve demantovao oko BiH

"To su lažne informacije...", oštro je rekao Zlatan Ibrahimović objašnjavajućida nije ni bio u Bosni i Hercegovini kada je bio tinejdžer: "U Bosni sam bio samo jednom sa ocem, kada sam imao osam godina. Kada sam bio junior, neko iz bosanskog saveza pitao me je da li želim da idem na turneju sa razvojnim timom. Nisam imao baš nikakvu želju za tim. Već sam igrao za švedsku U-18 reprezentaciju. Rođen sam i odrastao u Švedskoj. To je moja domovina i kraj".

"To što vučem korijene iz druge zemlje je druga stvar. Tako danas svijet izgleda. Nikada nisam pomislio da igram za bilo koju drugu zemlju osim Švedske", dodao je je Zlatan Ibrahimović, a pogledajte kako je izgledalo to obraćanje:

U samom tekstu bilo je i imena trenera koji su navodno pregovarali sa Zlatanom Ibrahimovićem i njegovim ocem Šefikom, što je fudbaler sve demantovao i rekao da se radi o kleveti zbog koje je "uznemiren, tužan i povrijeđen", tako da mora da se brani od ovih napada.

"Tu se pominju imena omladinskih trenera za koje nikada nisam čuo. Imena ljudi iz bosanskog saveza koje nikada nisam upoznao. To je potpuno ludo. Želim da se okonča ovo laganje. Osjećam se progonjeno od strane novina koje me prikazuju kao izdajnika švedskog nacionalnog fudbala", rekao je Ibrahimović i dodao da više nikada u životu neće govoriti za ovaj list, kome u tom trenutku dvije godine nije bio dao intervju.

Zlatane - šta si ti?

Iako će to sigurno razljutiti mnoge na Balkanu, Zlatan Ibrahimović je uvek isticao da se osjeća samo kao Šveđanin. Treba to i razumjeti pošto je Ibrahimović mnogo radio da bi ga prihvatili kao "njihovog", tamo je i odrastao, školovao se i na kraju zaljubio se. Nevjenčana supruga je Šveđanka i sinove je takođe podigao u Skandinaviji, tako da iako karakterno više podsjeća na klasičnog Balkanca, postoji ipak tu i sasvim druga strana medalje.

"Ponosan sam i srećan što mogu predstavljati Švedsku gdje god da idem po svijetu i što sam Šveđanin. Kada pokažem Švedsku na karti, svi znaju gdje se nalazi. Presrećan sam zbog toga", kazao je Ibrahimović.

Borio se da Ibrahimović bude švedsko prezime

Najbolji fudbaler u istoriji reprezentacije Švedske (122 utakmice i 62 gola) ozbiljno sa namučio da bi uz njegovo prezime stajao taj epitet. Baš zbog tog "ić" morao je da bude bolji od svih, pa i kada jeste - Zlatan Ibrahimović je dobijao najveće kritike. Ni kriv, a ni dužan.

"Imao sam ja pasoš BIH i Švedske. Ja sam izabrao da igram za Švedsku. Hrvatska i BIH me nisu nikada konkretno tražile. Bilo je priča, ali nikada konkretno...", rekao je Zlatan Ibrahimović nedavno u intervjuu za emisiju "Neuspjeh prvaka" kod hrvatskog trenera Slavena Bilića.