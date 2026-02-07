Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai ima dobru šansu da karijeru završi kao drugi najbolji strijelac u klupskoj istoriji.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde upisali su ubjedljivu pobjedu u 22. kolu Superlige protiv Novog Pazara (5:0), a ovaj meč dugo će pamtiti Aleksandar Katai. Jedan od najiskusnijih igrača Zvezde zabilježio je 350. nastup u crveno-bijelom dresu, a obilježio ga je asistencijom Daglasu Ovusuu za prvi pogodak na meču i zatim pogotkom na početku drugog dijela meča, za dupliranje prednosti.

Bio je to 149. gol Aleksandra Kataija za Crvenu zvezdu na zvaničnim utakmicama, pa je on sada na trećem mjestu vječne liste strijelaca u klubu. Od danas su izjednačeni Aleksandar Katai i legendarni Dušan Savić, kojeg će Zvezdin "Magiko" svakako nadmašiti u narednom periodu. Čuveni napadač Dule Savić postigao je 149 golova na 258 zvaničnih mečeva u dresu Zvezde, dok je računajući sve mečeve u klubu imao čak 410 utakmica i 266 pogodaka za klub.

Ispred tandema Savić - Katai samo su dvije velike legende Crvene zvezde. Na drugom mjestu nalazi se Dragan Džajić, po mnogima najbolji jugoslovenski fudbaler svih vremena. Aktuelni predsjednik Fudbalskog saveza Srbije postigao je 155 golova na zvaničnim mečevima u dresu Crvene zvezde, pa bi Katai do kraja tekuće sezone mogao da nadmaši i njegov učinak - jer ove sezone igra u stvarno dobroj formi.

Neprikosnoven na prvom mjestu jeste Bora Kostić, legendarni napadač i jedan od najboljih golgetera ikada na ovim prostorima. Kostić je na zvaničnim mečevima postigao čak 230 golova za Crvenu zvezdu, što je učinak koji Aleksandar Katai vjerovatno neće moći da dostigne do kraja igračke karijere.

Od aktivnih fudbalera u vrhu liste strijelaca nalazi se još samo Mirko Ivanić koji je za Crvenu zvezdu postigao 95 pogodaka. On je trenutno na desetom mjestu, a potrebno mu je 14 golova kako bi stigao Rajka Mitića, prvu Zvezdinu zvijezdu. Aktuelnom kapitenu Crvene zvezde možda je dostupan i Darko Pančev sa 116 golova, dok bi pravi izazov bili Vojin Lazarević (134), Kosta Tomašević (137) i Zoran Filipović (138).