Na prvi pogled, “sokoli” su izbjegli one najopasnije kao što su Slovačka, Finska, Farska Ostrva i čini se da mogu da budu zadovoljni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crnogorska fudbalska reprezentacija saznala je rivale u petom izdanju Lige nacija.

Hrabri "sokoli" nalaze se u C diviziji, a bili su u prvom šeširu na žrijebu zajedno sa Albanijom, Kazahstanom i Islandom pa su samim tim dueli sa tim reprezentacijma bili nemogući.

Crna Gora je u grupi C2, a rivali su joj Jermenija, Kipar i pobjednik baraž duela između Letonije i Gibraltara.

Grupna faza Lige nacije igraće se u septembru, oktobru i novembru ove godine. Svaka reprezentacija odigraće šest utakmica – po jednu kod kuće i i u gostima protiv svakog od tri rivala u grupi.

Plej-of mečevi zakazani su za kraj marta 2027. godine.