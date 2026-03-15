Sudije odlučuju o ustavnosti zakona koji se odnosi na saradnju u turizmu i razvoju nekretnina između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud Crne Gore sjutra bi trebalo da održi sjednicu na kojoj će razmatrati inicijative za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona kojim je potvrđen Sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata, prenosi portal CDM.

Sjednica je prvobitno bila planirana za četvrtak, ali je odložena zbog porodičnih razloga jednog od sudija. Kako prenosi portal CDM, sud je u međuvremenu obavijestio javnost da predlog sudije izvjestioca da sjednica bude otvorena za javnost nije dobio potrebnu većinu glasova.

Podsjetimo, zakon kojim je potvrđen sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima usvojen je u Skupštini 3. juna prošle godine, i to nakon ponovnog glasanja. Inicijative za ocjenu njegove ustavnosti podnijete su Ustavnom sudu 23. juna i 30. jula iste godine.

Kako prenosi portal CDM, inicijative su podnijeli odbornik u Skupštini Opštine Budva Đorđe Zenović i nevladina organizacija Centar za zaštitu i proučavanje ptica. Oni smatraju da je međunarodni ugovor usvojen suprotno Ustavu i upozoravaju da bi mogao imati ozbiljne posljedice po interese države. Sa druge strane, Vlada Crne Gore, kao potpisnica sporazuma, odbacuje takve navode.

Ustavni sud je sredinom decembra organizovao javnu raspravu o ovom predmetu, na kojoj su mišljenja iznijeli brojni stručnjaci iz oblasti ustavnog i međunarodnog prava. Među njima su bili profesor ustavnog prava i bivši predsjednik Ustavnog suda Mladen Vukčević, profesori Đorđe Gardašević i Vladimir Đurić, kao i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić, prenosi portal CDM.