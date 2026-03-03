Visoki zvaničnik Hezbolaha zaprijetio otvorenim vojnim sukobom Izraelu.
Visoki zvaničnik Hezbolaha je zaprijetio Izraelu direktnim vojnim sukobom, prenosi "Skaj Njuz". Najavio je "otvoreni rat" zbog nastavka izraelskih raketnih napada na Iran i nakon ubistva vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, a i zbog izraelskog bombardovanja Bejruta, prestonice Libana.
"Ako neprijatelj želi otvoreni rat, dobiće ga", izjavio je visoki zvaničnik Hezbolaha.
Šta je Hezbolah?
Hezbolah je libanska islamistička politička stranka i militantna grupa. Osnovani su 1982. grupe uz pomoć Irana, opisuju ih kao "država u državi" sa velikim vojnim kapacitetima. Njihov glavni cilj je borba protiv Izraela i Zapada, prije svega Sjedinjenih Američkih Država.