Fudbaler Real Madrida Rodrigo Goes doživio je jednu od najtežih povreda u svijetu sporta

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Real Madrid ostao je bez još jednog igrača. Nakon što je Kilijan Mbape uzeo nešto duži pauzu kako bi se oporavio od povrede koljena, sada je sezona završena za Rodriga Goesa. Brazilac je doživio jednu od najtežih povreda u svijetu sporta, pošto je pokidao prednje ukrštene ligamente.

Povreda Rodriga znači da će propustiti ostatak sezone u dresu Real Madrida, kao i predstojeće Svjetsko prvenstvo, gdje je trebalo da bude važan igrač Brazila. Fudbaler Real Madrida povredu je doživio u 26. kolu La lige, u meču protiv Hetafea. Vrlo brzo po ulasku na teren Rodrigo je pao i povrijedio koljeno.

Odmah po padu bilo je jasno da je riječ o teškoj povredi, ako se u obzir uzme gestikulacija Brazilca. Medicinsko osoblje kasnije je Brazilca pregledalo u svlačionici, a dan kasnije, detaljnijim analizama, utvrđeno je da je sezona za Rodriga završena. Da problem bude veći, Rodrigo se u istom meču vratio posle mjesec dana pauze, ali je ulaskom u 54. minutu okončao sezonu.

Real Madrid će posle ovih vijesti ostati sa dva napadača, na raspolaganju "kraljevskom klubu" su Vinisijus i Gonzalo.