Izvor: BS

Ski centar “Hajla – Štedim” jedan je od najznačajnijih projekata u novijoj istoriji Rožaja i sjevera Crne Gore, saopštila je Bošnjačka stranka povodom objavljivanja tendera za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji i opremanju Bazne stanice na ovom lokalitetu.

Kako su kazali, procijenjena vrijednost radova je 11 miliona eura.

“Ovim tenderom korak smo bliže dugogodišnjem cilju i zalaganju Bošnjačke stranke – realizaciji projekta izgradnje Ski centra “Hajla – Štedim”. Podsjećamo, ovaj projekat jedan je od najznačajnijih u novijoj istoriji Rožaja i sjevera Crne Gore, kojim će se popraviti ekonomsko i socijalno stanje u nedovoljno razvijenim sjevernim opštinama”, naglasili su.

Kako su dodali, učešćem u Vladi Crne Gore, kreiraju ambijent koji će građanima svih djelova Crne Gore obezbijediti bolje uslove za život i zaustaviti migracije iz manje razvijenih regiona.

“Pažljivo pratimo svaki korak realizacije projekta, posebno imajući u vidu da je projekat izgradnje Ski centra na Štedimu bio jedan od ključnih zahtjeva BS za ulazak u rekonstruisanu 44. Vladu. Znamo put. Vidimo se na Štedimu. Vidimo se u EU”, zaključili su.