Benedeto Nito Santapaola, sicilijanski mafijaški bos i jedna od najopasnijih figura u istoriji italijanskog kriminala, preminuo je u 87. godini.

Santapaola, za kojeg se vjerovalo da je bio arhitekta krvave kampanje nasilja koja je obilježila Italiju tokom osamdesetih i devedesetih godina, umro je u ponedeljak u zatvoru u Milanu, gdje je služio više doživotnih kazni. Naređena je obdukcija.

Jedan od najmoćnijih ljudi Cosa Nostre

Prije hapšenja, Santapaola je smatran jednim od najmoćnijih ljudi u istoriji sicilijanske mafije. Bio je saveznik Salvatorea "Totòa" Riine, samoproglašenog "šefa svih šefova", kao i Bernarda Provenzana, jednog od najuticajnijih lidera Koza Nostre. Njegovo uporište bio je grad Katanija, odakle je kontrolisao veći dio istočne Sicilije, pišu svjetski mediji.

Atentat na Đovanija Falkonea

Među zločinima koji mu se pripisuju nalazi se i bombaški napad u Kapaciju u maju 1992. godine, u kojem su ubijeni tužilac za borbu protiv mafije Đovani Falkone, njegova supruga Frančeska Morvilo i trojica članova njegovog obezbjeđenja. Taj napad potresao je Italiju koja je tada vodila žestoku borbu protiv organizovanog kriminala.

Hapšenje posle decenije bjekstva

Posle više od deset godina u bjekstvu, Santapaola – nadimka "Il Kačatore" (Lovac) – uhapšen je 1993. godine na imanju u blizini Katanije zajedno sa suprugom Karmelom Minjiti. Ona je dvije godine kasnije ubijena od strane Đuzepea Feronea, bivšeg pripadnika rivalskog klana, koji je tvrdio da je djelovao iz osvete, želeći da mafijaškom bosu nanese bol kakav je i sam pretrpio.

Ubistvo novinara Đuzepea Fave

Santapaola je 2003. godine osuđen zbog naloga za ubistvo istraživačkog novinara Đuzepea Fave 1984. godine. Fava je razotkrivao njegov kriminalni imperijal i političke veze. Ubijen je sa pet hitaca dok je sjedio u automobilu u Kataniji, nakon što je prisustvovao pozorišnoj predstavi svoje bratanice.

Svjedočenje sina ubijenog novinara

Klaudio Fava, sin ubijenog novinara, bivši poslanik u Evropskom parlamentu i nekadašnji predsjednik sicilijanske antimaﬁjaške komisije, izjavio je da ne osjeća mržnju prema Santapaoli.

"Nisam bio sposoban za to", rekao je. "I ne osjećam nikakvo olakšanje sada kada je otišao."

Prisjeti se i posete zatvoru u kojem je Santapaola bio smješten.

"Prepoznao me je“, rekao je Fava. "Prišao je rešetkama i rekao da je nevin i da će se rukovati sa mojim ocem kada se sretnu na nebu. Slušao sam ga. Djelovalo je kao tužna predstava čovjeka zatočenog sopstvenom legendom."

Dodao je da je Santapaola dva puta naredio njegovo ubistvo, zbog čega je godinama živio pod policijskom zaštitom.

"Ali kakvog bi smisla imalo da ga podsjećam na to?", rekao je.

Tajne koje je odneo u grob

Vjerovalo se da je Santapaola i iz zatvora nastavio da upravlja svojim klanom preko poverljivih saradnika. Kao i drugi mafijaški bosovi, odbio je da sarađuje sa tužiocima, ponijevši svoje tajne sa sobom.

"Umro je noseći u sebi svoje tajne – imena i prezimena neimenovanih zaštitnika koji su mu obezbijedili tron Cosa Nostre“, rekao je Fava.

Prema njegovim riječima, među onima koji su imali koristi od njegove moći bio je čitav gradski establišment – novinari, tužioci, policijski komesari, pukovnici i izdavači.

"Sjećanje na te godine… Santapaola je nosio sa sobom tokom 33 godine u zatvoru. A sada i u grob", zaključio je Fava.

